Wochenend-Tipps: Tag der Balearen, Tiermesse und Konzerte

Am Sonntag (1.3.) haben Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera wieder etwas zu feiern: den „Dia de les Illes Balears". Mit dem gesetzlichen Feiertag wird dem 1. März 1983 gedacht, an dem das Regionalstatut – vergleichbar mit einer Landesverfassung in Deutschland – in Kraft trat. Behörden, Banken und die meisten Geschäfte bleiben an dem Feiertag, der in diesem Jahr leider auf einen Sonntag fällt, geschlossen.

Dafür gibt's vom 28. Februar bis zum 2. März auf den Inseln aber verschiedenste Veranstaltungen. Auf der „Fira del pa amb oli" können Sie am Wochenende ausgefallene Variationen der beliebten Brotmahlzeit kosten und am Freitag live dabei sein, wenn der Weltmeister gekürt wird.

Vom 28.2. bis zum 1.3. gibt es eine Tierausstellung mallorquinischer Rassen auf der Plaça de la Porta Santa Catalina, los geht es um 10 Uhr, bis 19 Uhr.

Im Parc de Sa Feixina finden Veranstaltungen für Kinder statt und Ballsportarten. Um 16.30 findet auf der oberen Eben ein Konzert von Tomeu Penya & Geminis.

Eintritt frei: Ab 17 Uhr spielen die Balearen-Sinfoniker in der Kapelle des Consolat del Mar (Carrer de la Llotja, 3)

Am Samstag (29.2.) gibt es neben Veranstaltungen in Palma auch andernorts geführte Rundgänge, Konzerte und ein Umzug mit Dudelsackspielern, etwa in Alaró, Andratx, Inca oder Llucmajor.

Zum Abschluss bietet sich am Sonntag (1.3.) in Algaida eine archäologische Führung an (Treffpunkt 10 Uhr Plaça del Pina). In Andratx findet im Rathaus für Kinder ein Keramikworkshop statt (ab 10.30 Uhr). In Inca wird im Museu de Calçats ab 11 Uhr ein Theaterstück über die Schuhmachertradition gezeigt, Eintritt ist auch hier frei. Das detaillierte Program: www.diada.caib.es



Sich für Hochzeiten, Kommunion oder Taufe einkleiden

Bei den Mallorca Dream Days 2020 in Inca dreht sich am Wochenende alles um Hochzeit, Kommunion und Taufe. Auf 4.000 Quadratmetern gibt's Kleidung, Deko und Mode. Eintritt: 3 Euro, Kinder bis 12 Jahre frei. Weitere Infos gibts im MZ-Eventkalender.



Bei der Messe im Kongresspalast einen neuen Job finden

Über 1.300 Stellen bieten 54 Unternehmen bei der Jobmesse am 4. und 5. März zwischen 9.30 und 18 Uhr im Kongresspalast in Palma (C/. Felicià Fuster, 2) an. Der Eintritt ist nach Anmeldung frei: firaocupacio.palmaactiva.net. Weiter Infos finden Sie im MZ-Eventkalender.



Musik von den Kapverdischen Inseln lauschen

Im CaixaForum in Palma erklingt am Dienstag (3.3.) um 19 Uhr Musik von den Kapverdischen Inseln, dargeboten von Lucibela Freitas Dos Santos und ihrer Band. Eintritt: 15 Euro, für Caixa-Kunden: 7,50 Euro. Weitere Infos gibts im MZ-Eventkalender.

Humorvolle Beziehungstipps von Profis bekommen

Im Auditorium in Palma geben zwei Psychologinnen von Freitag bis Sonntag (28.2.–1.3.) um 21 bzw. 19 Uhr auf der Bühne Tipps zu toxischen Beziehungen und emotionaler Abhängigkeit. Eintritt: 28 Euro. Weitere Infos finden Sie im MZ-Eventkalender.