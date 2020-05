Vom Spion zum Tourismus-Pionier auf Mallorca: Das filmreife Leben von Otto Kumenius

Kumenius wurde am 22. Dezember 1912 in Turku geboren. 1932 trat er der Polizei bei, später der finnischen Spionageabwehr, und er gehörte eine Zeit lang der Leibwache des Präsidenten Risto Ryd an. Es war ihm bestimmt, die 30er- und 40er-Jahre mitzuerleben und in drei Kriege verwickelt zu sein: den soge­nannten finnisch-sowjetischen Winterkrieg (1939–1940) und den im Anschluss geführten Fortsetzungskrieg gegen die Sowjetunion (1941–1944), die sich beide im Rahmen des Zweiten Weltkriegs abspielten.

Sein Land geriet zwischen zwei Fronten: die Kommunisten und die Nazis. Das Vereinigte Königreich erklärte Helsinki den Krieg, griff aber nie ein Ziel in Finnland an. Die Umstände waren der ­perfekte Nährboden für Spionageabwehr. ­Kumenius wurde zum gefürchteten Gegner für Moskau, was ihn schließlich dazu veranlasste, Abstand zu nehmen und sich Anfang der 60er-Jahre auf Mallorca niederzulassen.