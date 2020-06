Instagram-Storys mit Mallorca-Stickern aufhübschen

Instagram bietet beim Eingeben des Suchbegriffs Mallorca bei den interaktiven Elementen ("Gif"), abgesehen von Ballermann-Inhalten, kaum kreative Bewegtbildchen mit Inselbezug, mit denen man die jeweils nur für 24 Stunden sichtbaren Storys verschönern könnte. Doch es gibt welche. Wir zeigen, wie Instagram-Fans sie finden und ihre eigenen erstellen können.

Kreiert hat die bunten 27 Insel-Bildchen Mona Droste. Sie betreibt den Mallorca-Blog „180gradsalon" und ist damit auch auf Insta­gram aktiv. Auch sie hat sich bei ihren Veröffentlichungen lange Zeit über die maue Auswahl an Mallorca-Bildchen geärgert. Also begann die 44-Jährige im Dezember 2019, selbst welche zu erstellen.

Unterschied: Gifs und Sticker



Instagram führt diese Elemente zwar unter dem Namen „Gif" auf, doch die Bildchen von Droste sind eigentlich sogenannte Sticker. Beide Begriffe werden oft falsch verwendet. „Gifs sind meist rechteckige oder quadratische kleine Filmchen, bei denen der Bildschirm ganz ausgefüllt ist", so Droste. Sticker hingegen füllen nicht den ganzen Bildschirm aus und haben keinen Hintergrund. Dem Großteil sieht man zudem an, dass sie gezeichnet wurden.

Unter den animierten Stickern, die die Bloggerin für Inselliebhaber kreiert hat, ist etwa die Kathedrale, über der die Sonne auf- und untergeht, ein rollender Koffer, auf dem „PMI Mallorca" steht oder ein Leuchtturm, der Lichtsignale aussendet. „Alle Sticker sollten einen klaren Inselbezug und damit Wiedererkennungswert haben. Sonst wären es ja einfach nur Urlaubsbildchen", sagt Droste, die sich beim Leuchtturm etwa an dem von Cala Figuera orientiert hat und manche Motive zusätzlich mit dem Schriftzug „Mallorca" versieht.

Das Erstellen ist etwas komplex. Wer es ausprobieren möchte, bekommt im Folgenden eine grobe Anleitung. Wer die Sticker nur nutzen will, kann zum Punkt „Nutzung auf Instagram" springen.



Sticker erstellen



„Die Sticker funktionieren wie ein Daumenkino, man zeichnet mehrere Ebenen", erklärt Droste, die bei Bloggerin Svenja Walter (Instagram: „MeineSvenja", www.meinesvenja.de) den Online-Kurs „Animierte GIFs erstellen – für Anfänger" (49,99 Euro) belegt hat. Kostenlose Kurzanleitungen auf Englisch gibt es auch auf Youtube (z. B. https://www.youtube.com/watch?v=IpfFGtY9eX8). Die benötigte App für das iPad heißt Procreate (10,99 Euro). „Mit dem Handy wird es nicht klappen, da man beim Zeichnen sehr detailliert vorgehen muss", so Droste. In der App zeichnet man mit dem Apple-Pencil auf ein digitales weißes Blatt Papier zunächst ein Objekt seiner Wahl, etwa einen Sonnenschirm oder einen Wasserball. „Der Pinsel sollte auf 100 Prozent eingestellt sein, damit die volle Deckkraft gegeben ist", sagt Droste. Um die Zeichnung dann zu animieren, kopiert man das Blatt Papier. Auf der Kopie, der zweiten Ebene, muss man das Objekt dann minimal verschieben. Auch dieses Blatt wird dann wieder kopiert und das Objekt danach erneut weiter verschoben. „Man sollte mindestens vier Ebenen haben", so Droste.

Das Programm könne die Bilder dann hintereinander abspielen und der Nutzer dabei noch die Anzeigezeit jedes Bildes (etwa eine Sekunde) einstellen. Es bietet auch ein Textwerkzeug, mit dem man etwa den Mallorca-Schriftzug an den Bildchen anbringen und unterschiedlich einfärben kann. Anschließend kann man die Abfolge exportieren. Für die Mallorca-Sticker habe sie nach ein bisschen Übung jeweils zwischen einer halben und einer Stunde gebraucht, so Droste. „Das Schwierigste war das Windrad, das sich dreht."



Hochladen auf Giphy



Damit sie auf Instagram verfügbar sind, müssen die erstellten Sticker dann auf der Plattform Giphy, etwa in der App, hochgeladen und mit verschiedenen Suchbegriffen versehen werden. Bevor sich Nutzer dort einen kostenlosen Account anlegen, sollten sie bereits fünf Bildchen fertig haben, denn die müssen direkt mit eingereicht werden. In den Statistiken der App kann man später auch sehen, wie oft ein Sticker gesehen (nicht genutzt) wurde. Von Drostes Gifs sind vor allem die Orangen und die wackelnden Flip-Flops beliebt.



Nutzung auf Instagram

Wie man auf Instagram Storys erstellt, haben wir bereits in einem vorherigen Artikel erklärt. Um nach Auswahl des Galerie-Fotos oder Knipsen eines Live-Fotos einen oder mehrere Mallorca-Sticker hinzuzufügen, müssen Nutzer auf das Smiley-Symbol mit abgeknickter rechter Unterkante in der oberen Leiste und anschließend auf „Gif" klicken. Dann oben in die „Giphy"-Suche „180gradsalon" eingeben, ein Bewegtbild auswählen und es durch Halten und Ziehen der beiden Zeigefinger verrücken, vergrößern oder verkleinern. Falls sich Nutzer vertippt haben, oder finden, dass das Bild doch nicht passt, den Sticker nach unten in die Mitte auf das aufpoppende Papierkorb-Symbol ziehen (Finger gedrückt lassen).



Gifs erstellen und nutzen



Wer eigene Gifs erstellen will, kann mit seiner Handykamera ein kurzes Video mit Bewegung von sich aufnehmen. Um es dann als Gif, etwa über WhatsApp, zu versenden, wählt man bei Eingabe in den Chat bei kurzen Aufnahmen zwischen „Video" und „Gif". Längere Videos müssen vor dem Senden erst noch zurechtgeschnitten werden, bis die Option „Gif" auftaucht. Das Gif kann man dann im WhatsApp-Chat kopieren (dazu mit dem Finger lange drauf bleiben und „kopieren" drücken) und in eine Instagram-Story einbinden. Dazu, wie oben beschrieben, erst ein Hintergrund-Foto hochladen und anschließend lange mit dem Finger auf dem Bildschirm bleiben und „einfügen" klicken.