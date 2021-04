Mallorca im TV: 3sat zeigt Doku über Erzherzog Ludwig Salvator

Über Ludwig Salvator, Erzherzog von Österreich und Prinz von Toskana, ließe sich eine ganze Serie drehen. Der Sender 3sat erklärt das Phänomen des adligen Mallorca-Forschers, der jahrzehntelang mit seiner Segelyacht „Nixe" das Mittelmeer bereiste und sich schließlich auf der Insel niederließ, mit der immerhin knapp einstündigen Dokumentation „Ein Habsburger auf Mallorca – Ludwig Salvator und der Zauber des Meeres". Der 2017 entstandene Film der österreichischen Regisseurin Rosa Maria Plattner ist am Dienstag (6.4.) um 13.35 Uhr zu sehen.

„Zu einer Zeit, in der der Lebensweg von Erzherzögen klar vorgezeichnet war, hat es Ludwig Salvator geschafft, auf unkonventionelle Art und Weise ein völlig anderes Lebenskonzept zu verwirklichen: als Seemann, Schriftsteller, Wissenschaftler, Visionär, Pazifist, Naturschützer der ersten Stunde", sagt Regisseurin Plattner. „Ich wollte die Lebensgeschichte Ludwig Salvators, seine Persönlichkeit in all ihren Facetten wiedergeben, seine Emotionen, den ganz persönlichen Antrieb zu reisen in den Mittelpunkt der Dokumentation stellen. Die Erlebnisse und nachhaltigen Ergebnisse! Ludwig Salvators Eigenschaften und Fähigkeiten sind außergewöhnlich: umfassend gebildet, unangepasst, aufgeschlossen für Neues.

Mir persönlich gefallen seine außergewöhnlichen Unternehmungen, die Forschungsfahrten und die prachtvollen Publikationen darüber. Fasziniert bin ich besonders von der schriftstellerischen Qualität seiner Werke. Seine außergewöhnliche Beobachtungsgabe und Empfindsamkeit ermöglichten es ihm, Naturstimmungen präzise zu erfassen und mit enormer poetischer Ausdruckskraft wiederzugeben." /sw