Nach mehreren Wochen des Wartens zeigt Vox am 17. Mai, einem Freitag, um 20.15 Uhr die nächste neue Mallorca-Folge von "Goodbye Deutschland". In dem Format erstmals zu sehen, ist die Immobilienmaklerin Anke Dietz. Die 54-Jährige kennen Zuschauer des Privatfernsehens womöglich aus dem Vox-Format "Mieten, kaufen, wohnen" oder auch "Zwischen Tüll und Tränen".

"Ich habe in München 198 Folgen von 'Mieten, kaufen, wohnen' mit abgedreht. Das Format wurde mittlerweile zwar abgesetzt, es sind aber teils noch Wiederholungsfolgen zu sehen", so Dietz zur MZ. Noch vor ihrer Auswanderung auf die Insel sei die Maklerin zudem bei "Zwischen Tüll und Tränen" zu sehen gewesen. Thema der Sendung ist die Auswahl, Anprobe und der Kauf von Brautkleidern. Dietz und ihr Partner hatten im März 2022 erst in München standesamtlich und im Juli 2023 kirchlich auf Mallorca geheiratet. "Zwischen Tüll und Tränen" hatte die Vorbereitungen für die Hochzeit in Artà begleitet. Zuschauer konnten etwa sehen, wie sich Dietz ihr Brautkleid bei Brautmodeausstatterin Anne Wolf in Sineu aussuchte.

Durch ihre lange Zeit bei Vox und die verschiedenen Formate kam dann auch die Idee, wenn auch etwas verzögert, die Geschichte des Auswanderer-Paars bei "Goodbye Deutschland" zu erzählen.

Darum geht es in der "Goodbye Deutschland"-Folge mit Anke Dietz

In der Programmbeschreibung der neuen Folge liest man Folgendes: "Anke Dietz heiratet auf Mallorca ihren Tom. Doch ständig klingeln Kunden durch. Von denen will Anke keinen verlieren. Bald-Ehemann Tom aber fordert volle Konzentration auf die Hochzeit. Anke in der Zwickmühle."

Doch zurück dazu, wie Dietz und ihr Mann eigentlich auf der Insel gelandet sind: 2019 hatten sich sie beiden in Colònia de Sant Pere ein Haus gekauft. Vor allem die Immobilienmaklerin wollte sich schon einige Jahre zuvor auf der Insel niederlassen. "Mein Mann wollte erst nicht mitmachen", erzählte sie der MZ. In einem Urlaub – Dietz war vor ihrem Umzug an die 200 Mal auf der Insel – hätten sie sich dann in die Immobilie, die sie später kaufen sollten, verliebt. 2022, noch während der Pandemie, sei zunächst Dietz fest auf die Insel gezogen, nachdem sie zuvor noch gependelt hatte. "Ich hätte schon damals gerne bei 'Goodbye Deutschland' mitgemacht. Doch da die Pandemie noch in Gang war, war es schwierig", so Dietz.

"Ich habe damals in Deutschland nicht mehr viel gearbeitet, habe aber gemerkt, dass ich auf der Insel immer mehr Kontakte geknüpft habe", erinnert sie sich. Also gab sie ihr Gewerbe als Immobilienmaklerin in ihrem Heimatland auf, startete auf der Insel durch. "Mein Mann war damals noch in einem Angestelltenverhältnis, ist nun aber Privatier", so Dietz.

TV-Karriere dienlich

Sie sei nicht die klassische Maklerin, betont sie, sondern habe sich auf Mallorca ihr Schlupfloch gesucht. "Ich biete nur Objekte im Alleinauftrag an, was auf der Insel normalerweise nicht möglich ist. Ich kenne immer den Eigentümer und habe meistens nur fünf bis sechs Immobilien", so Dietz, die bei Neubauten etwa auch die Bäder und Wohnungen mit einrichten darf und auch mit Bauträgern zusammenarbeitet. Die Immobilien befänden sich vor allem im Nordosten und an der Ostküste der Insel, etwa in Cala Millor oder Portocolom.

Auch heute profitiere die Maklerin noch von ihrer TV-Karriere. An den Immobilien bringt sie aus Werbezwecken häufig ein Plakat mit einem Foto von sich und dem Namen "Mieten, kaufen, wohnen" an. "Die Leute erkennen mich tatsächlich auch nach Jahren noch", sagt Dietz, die sich laut eigener Aussage optisch nicht groß verändert hat in den vergangenen Jahren. Fernseh-Präsenz hin oder her: Sich durch das Format einen gewissen Ruf als Maklerin erarbeitet zu haben, sei für sie auch harte Arbeit gewesen.

Zwischen Colònia de Sant Pere und Palma

In Colònia de Sant Pere fühlt sich das Paar, das auch eine Wohnung in Palma besitzt, pudelwohl. "Es gibt keine Hotels, ringsherum liegt ein Naturschutzgebiet, es ist einfach so schön hier", schwärmt Dietz, die miterlebt hat, wie auch in dem kleinen Ort im Norden die Immobilienpreise in den vergangenen Jahren in die Höhe geschossen sind.

Während ihr Mann sich oft in Palma aufhalte, genießt Dietz vor allem im Sommer die vergleichsweise Stille in Colònia de Sant Pere fernab der Touristenmassen. "Ich bin ja nicht aus München weg, um hier Halligalli zu haben", sagt die Berlinerin, die einen erwachsenen Sohn hat. Eigentlich ist sie gelernte Großhandelskauffrau, hat früher hochwertige Füller und Kugelschreiber verkauft. Als sie ihr Haus in Deutschland verkaufen wollte, war sie entsetzt darüber, wie der Makler die Besichtigungen machte. "Ich hätte das besser gekonnt", befand die Auswanderin, die früher Architektur studieren wollte und eine große Leidenschaft für Immobilien hattee. So kam sie als Quereinsteigerin zum Beruf der Immobilienmaklerin.

In der neuen "Goodbye Deutschland"-Folge, die am 17. Mai um 20.15 Uhr auf Vox läuft, sind neben Anke Dietz und Tom Ströhle auch Tamara und Marco Gülpen zu sehen.