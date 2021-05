Mallorca hat die 30-Grad-Marke schon wieder in Sichtweite

Bei der Wettervorhersage möchte man derzeit nicht in Deutschland sein. Von Nord bis Süd, von Ost bis West: die nächsten Tage wird ständig Regen und unangenehm kühle Temperaturen vorhergesagt. Da lobt man sich doch Mallorca, wo die Sonne kräftig scheint. Gen Wochenende greift die Insel sogar wieder die 30-Grad-Marke an.

Am Mittwoch ist kaum eine Wolke am Himmel zu sehen. Der Wind weht etwas zügiger aus südwestlicher Richtung. Die Tageshöchstwerte liegen bei 25 Grad im Norden um Pollença, im Süden um Palma de Mallorca bleibt es bei 22 Grad frischer.

Die Sonne soll 20.55 Uhr untergehen. In der Nacht bleibt es angenehm. Die Temperaturen sinken auf zwölf Grad in der Inselmitte, 14 bis 15 Grad an den Küsten.

Am Donnerstag geht es ab 6.35 Uhr sonnig weiter. Nur hin und wieder schiebt sich eine Wolke am Himmel entlang. Der Wind weht schwach aus wechselnder Richtung. An den Temperaturen ändert sich tagsüber wie auch nachts im Vergleich zum Vortag nicht viel.

Der Freitag startet schlecht, doch keine Sorge, das ändert sich im Tagesverlauf. In den Morgenstunden kann es zu Regen und Gewitter kommen. Auch am Vormittag tröpfelt es noch leicht. Nach dem Mittagessen scheint die Sonne durchgehend. Der Wind aus Norden kann böig wehen. Die Temperaturen sinken leicht. Die Höchstwerte liegen dann nur noch bei 22 Grad.

Der Wettergott zeigt mal wieder ein perfektes Timing, zumindest für die Leute, die am Wochenende frei haben. Die Temperaturen steigen und der Sonnenschein geht weiter. Während es am Samstag noch einen Sonne-Wolken-Mix gibt, prasselt die Sonne am Sonntag ordentlich. Die Temperaturen steigen am Samstag auf 26 Grad, am Sonntag in der Inselmitte gar auf 30 Grad. Bei einer Wassertemperatur um die 20 Grad an der Playa de Palma ist ein Bad im Meer drin.

Wie schon am Wochenende zuvor bleibt es wohl nur kurz so warm und in der neuen Woche wird es wieder etwas kälter. /rp