Corona-Restriktionen: Was ab Sonntag (23.5.) auf Mallorca gilt

Nach Beschlüssen der Balearen-Regierung vom Freitag (21.5.) treten auf Mallorca am Sonntag (23.5.) neue Lockerungen der Corona-Restriktionen in Kraft. Unter anderem verlegt die Balearen-Regierung den Beginn der nächtlichen Ausgangssperre von 23 auf 24 Uhr, erlaubt unter Auflagen die Innengastronomie und erhöht die Anzahl erlaubter Personen bei privaten Treffen.

Es folgt eine Zusammenfassung der wichtigsten Regeln in den verschiedenen Bereichen. Die MZ bemüht sich, diese so vollständig, aktuell und verständlich wie möglich zu fassen, kann aber keine Rechtsgarantie für die Richtigkeit übernehmen. Wer Einzelheiten im spanischen Original prüfen möchte, findet hier einige Links auf die Verordnungen im balearischen Amtsblatt BOIB vom Samstag (22.5.).

Verordnung 196717 vom 22. Mai zur Verlängerung der nächtlichen Ausgangssperre, der innerspanischen Einreise, privaten Treffen und Gottesdiensten.

Verordnung 196720 vom 22. Mai zur Festlegung der Gefahrenstufen auf den Inseln, zu Sport- und Freizeitaktivitäten, Hotels, Gastronomie und Einzelhandel.

Verordnung 5/2021 vom 7. Mai mit Angaben zu den Bußgeldern bei Verstößen sowie Regeln dafür, wie teuer bestimmte Corona-Tests sein dürfen.

Mallorca befindet sich derzeit in der Gefahrenstufe 1 des neu definierten Stufenplans. Über die Zugehörigkeit in die verschiedenen Stufen entscheidet nicht mehr in erster Linie die Inzidenz, sondern die allgemeine Ansteckungslage einschließlich des Kriteriums, ob sich die Ansteckungen nachverfolgen lassen und somit unter Kontrolle sind.

Private Treffen

Wo auf Mallorca Personen aus unterschiedlichen Haushalten zusammenkommen, gelten strenge Regeln. In privaten Innenräumen dürfen sich weiterhin maximal sechs Personen treffen, wobei die Beschränkung auf zwei Haushalte aufgehoben worden ist. Draußen dürfen ab Sonntag (23.5.) bis zu acht Personen zusammenkommen. Für die Gastronomie (siehe unten) gelten noch einmal strengere Regeln. Ausgenommen sind größere Gruppen aus Menschen, die im selben Haushalt wohnen.

Nicht zusammenlebende Personen müssen zudem Abstand voneinander halten. Im Gesetz steht 1,50 Meter, empfohlen ist mehr.





Ausgangssperre ab 23 Uhr

Seit Monaten gilt auf Mallorca eine nächtliche Ausgangssperre. Die Uhrzeiten wurden mehrmals angepasst. Ab Sonntag (23.5.) gilt 24 bis 6 Uhr. Wer in dieser Zeit unterwegs ist, muss berufliche Gründe oder andere wichtige Termine wie zum Beispiel einen Arzttermin vorweisen können.





Restaurants und Cafés

Erstmals seit März darf ab Sonntag (23.5.) die Innengastronomie wieder geöffnet werden - allerdings nur bis 18 Uhr und unter Auflagen. Wenn das Lokal über eine Terrasse verfügt, die Gäste also auch außen bewirtet werden können, dürfen maximal 30 Prozent der Plätze im Inneren belegt werden. Ist eine Außenbewirtung nicht möglich, können 50 Prozent der Plätze genutzt werden, bis zu einem Maximum von 150 Gästen. In beiden Fällen dürfen an einem Tisch maximal vier Personen Platz nehmen. Gróßere Gruppen dürfen im Innern nicht auf nebeneinander stehende Tische aufgeteilt werden. Der Betrieb an der Theke bleibt verboten.



Im Außenbereich, dürfen es weiterhin vier Personen an einem Tisch sein, es können inzwischen alle Plätze belegt werden, bis zu einer Höchstzahl von 250 Personen. Es muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Tischen garantiert sein. Sperrstunde ist hier 23 Uhr.



Hotels, Herbergen und Fincas

In den Gemeinschaftsräumen darf nur 50 Prozent der erlaubten Kapazität genutzt werden. In Schlafsälen von Herbergen darf bis zu 50 Prozent der Betten genutzt werden bis zu einem Maximum von 6 Personen. Ferienwohnungen und Ferienhäuser dürfen maximal mit sechs Personen belegt werden.

In den Hotels dürfen die eigenen Gäste im Innenbereich der Restaurants bedient werden. Cafés und Restaurants in Hotels dürfen außerdem generell zwischen 18 und 23 Uhr geöffnet sein, allerdings nur für die eigenen Gäste.





Maskenpflicht

Es gilt eine generelle Maskenpflicht. Wörtlich heißt es in dem Gesetzestext, dass "Personen ab sechs Jahren" die Maske "zu jeder Zeit sowohl im öffentlichen Raum oder im Freien und auch in öffentlich genutzten geschlossenen Räumen" tragen müssen. Die Verordnung verpflichtet auch zum "korrekten Tragen" der Maske: Nase und Kinn müssen bedeckt sein.

Die Maske kann beim Sport abgenommen werden. Beim Flanieren an der Strandpromenade sollte man sie aufsetzen. Am Strand muss man sie beim Spazieren tragen, beim Sonnenbaden oder Schwimmen darf man sie abnehmen.

Ein spanisches Gesetz hatte das Tragen der Maske im Außenbereich noch einmal verschärft. Im April einigten sich die Regionen auf eine gemeinsame, etwas lockerere Interpretation dieses Gesetzes.

In Cafés und Restaurants kann die Maske zum Essen und Trinken natürlich abgenommen werden. Danach ist sie aber wieder aufzusetzen.

Verstöße werden mit bis zu 100 Euro Bußgeld geahndet.





Rauchverbot

Das Rauchverbot bleibt streng. Erlaubt ist das Rauchen auf der Straße, sofern der ­Sicherheitsabstand zu allen anderen Personen eingehalten wird. Raucher dürfen also auch nicht in Gruppen ­zusammenstehen. Wer raucht, muss am Platz stehen bleiben. Rauchend durch die Straße gehen, ist verboten.





Geschäfte

Ab Sonntag (23.5.) werden die coronabedingten Beschränkungen der Anzahl von Kunden in den Geschäften aufgehoben. Es können sich dort also wieder 100 Prozent der erlaubten Kunden aufhalten. Zuvor waren es 75 Prozent.

Sämtliche Geschäfte, Einkaufszentren und Kaufhäuser dürfen bis 22 Uhr öffnen (bislang 21 Uhr). Das Verbot, an verkaufsoffenen Sonn- und Feiertagen zu öffnen ist seit dem 24.4. aufgehoben.

Einkaufszentren müssen garantieren, dass der der CO2-Gehalt in der Luft unter 800 ppm liegt und dies den Kunden über sichtbare Anzeigentafeln auch kommunizieren.





Kinos

Das Limit liegt weiterhin bei 50 Prozent der normalen Zuschauerzahl. Getränke und Essen sind erlaubt.





Theater, Konzertsäle, Veranstaltungsorte

Die in Theater und Konzertsälen erlaubten Plätze können zu zwei Dritteln genutzt werden. An sonstigen Veranstaltungsorten erhöht sich im Freien die Anzahl der maximal erlaubten Besucher von 500 auf 1.000, im Inneren von 200 auf 400.





Sport

30 Personen dürfen nun zusammen im Freien trainieren, immer bei Einhaltung des Sicherheitsabstands. Dieses Limit gilt auch für Wandergruppen Bislang waren nur 15 Teilnehmer zugelassen.

Fitnessstudios haben geöffnet. Sie dürfen 50 Prozent der sonst üblichen Kundenzahl beziehungsweise empfangen. In Kursen sind maximal 15 Personen (leichte körperliche Tätigkeit) oder 10 Personen (schwere körperliche Tätigkeit) erlaubt. Es gilt Maskenpflicht.

Hallenbäder und Freibäder dürfen mit maximal 75 Prozent ihrer gewöhnlichen Kapazität öffnen. Für die Umkleiden gilt generell ein Limit von 50 Prozent.

Für Vereinssport gelten besondere Regeln. Die Vereine sind verpflichtet, feste Trainingsgruppen zu etablieren, die je nach Sport und Vereinskategorie aus unterschiedlich vielen verschiedenen Personen bestehen dürfen. Zuschauer sind bei lokalen und regionalen Wettkämpfer auf der Tribüne wieder in begrenztem Umfang erlaubt. In offenen Stadien dürfen bei diesen Wettkämpfen zum Beispiel wieder bis zu 500 Zuschauer Platz nehmen, bei Auslastung von 50 Prozent der vorgesehenen Plätze. Im Profi-Fußball gilt ein höheres Zuschauer-Limit.

Gottesdienste, Hochzeiten und Beerdigungen

Voll besuchte Kirchen sind weiter nicht erlaubt. Für Gotteshäuser gilt eine Höchstzahl von maximal 50 Prozent der normalerweise zugelassenen Personen. Zwischen Gruppen verschiedener Haushalte muss ein Abstand von anderthalb Metern eingehalten werden.

Auf Hochzeiten, Beerdigungen oder ähnlichen religiösen Feiern dürfen ab Sonntag (23.5.) maximal 50 Personen im Freien oder 20 Personen im Innern zusammenkommen. Dabei gilt, dass die Kapazität der Räumlichkeiten maximal zu 50 Prozent ausgelastet sein darf.

Museen, Galerien und kulturelle Veranstaltungen

Museen, Galerien und Bibliotheken dürfen bis zu 75 Prozent der sonst erlaubten Besucher empfangen. Bei kulturellen Veranstaltungen sind bis zu 400 Zuschauer im Innern und 1.000 Zuschauer im Freien erlaubt, sofern das Publikum sitzt und maximal zwei Drittel der sonst erlaubten Personenzahl eingelassen wird.





Schulen

Mallorcas Schulen bleiben geöffnet, der Unterricht hatte am 8.1. wieder begonnen. Letzter Schultag vor den Sommerferien ist der 21.6.

Strände, Parks und Fiestas

Der Besuch am Strand ist auf die Uhrzeit zwischen 6 bis 21 Uhr beschränkt. Ausgenommen sind angemeldete Sportevents.

Spielplätze sind von 6 bis 21 Uhr geöffnet.

Fiestas sind bis auf weiteres abgesagt.

Kongresse und Tagungen

Kongresse und Tagungen sind wieder erlaubt, solange die Anzahl der Teilnehmer 150 Personen draußen und 100 Personen in Innenräumen nicht übersteigt. Weiterhin empfohlen werden allerdings Online-Konferenzen. In großen Auditorien dürfen maximal 500 Personen zusammenkommen (75 Prozent der erlaubten Kapazität).





Tanzschulen

Tanzschulen sind geöffnet. Die Personenzahl ist auf 50 Prozent der Kapazität beziehungsweise maximal 20 Personen beschränkt.





Öffentlicher Nahverkehr

Die Passagierzahl ist eingeschränkt. In den Überlandbussen dürfen nur Sitzplätze belegt werden. Für die Stadtbusse gelten laxere Regeln.





Innerspanische Reisen sowie zwischen den Inseln

Wer nach Mallorca reist, braucht einen PCR-Test mit negativem Ergebnis, das nicht älter ist als 72 Stunden. Ab dem 7. Juni sind Geimpfte davon ausgenommen.

Hinweis: Die Corona-Auflagen auf den Balearen ändern sich fortlaufend und sind teilweise widersprüchlich. Wir recherchieren sie nach bestem Wissen und Gewissen, können aber keine Gewähr geben. /ff/tg



Einen Überblick über alle MZ-Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca finden Sie unter diesem Link. Kostenlose Newsletter verschicken wir per Telegram (hier bestellen) oder Mail (hier bestellen).