RTL-Schauspieler Ramon Ademes organisiert Mallorca-Hilfsaktion

Anpacken war am Donnerstag (3.12.) im Lager von Mallorca Express in Llucmajor angesagt. Denn dort waren gleich mehrere Paletten mit Spielzeug, Süßigkeiten und Babynahrung für hilfsbedürftige Kinder angekommen. Der RTL-Schauspieler und Ballermann-Partysänger Ramon Ademes hatte mit seinem Verein „Kölsche Kraat hilft" zu Spenden für durch die Coronakrise betroffene Kinder aufgerufen.

Am Donnerstag wurden diese nun an Hope Mallorca und weitere Organisationen übergeben, die sie wiederum an Bedürftige verteilen werden. "Ich habe gesehen, in welcher Not die Menschen auf Mallorca in der Corona-Krise sind - da wollte ich einfach helfen", sagte Ademes.

Der Kölner hat vor einigen Jahren den gemeinnützigen Verein „Kölsche Kraat hilft" gegründet, der sich für sozialschwache Kinder einsetzt. Er besitzt ein Haus auf der Insel, seine Mutter ist Spanierin. Mithilfe der Spendenaktion hat er insgesamt sieben Paletten Spielzeuge wie Roller, Bobbycars und Brettspiele, aber auch Lebensmittel, Süßigkeiten und Weihnachtsdeko gesammelt, die er mit der Spedition Mallorca Express am Mittwoch (2.12.) nach Llucmajor gebracht hatte. Beim Verteilen in Llucmajor war am Donnerstag auch Heimke Mansfeld von Hope Mallorca dabei, die sich riesig über die Spenden freute.

Gegenüber der MZ sagte Ademes, dass er sich in den kommenden Wochen weitere Aktionen dieser Art vorstellen kann. Im Sommer möchte er eventuell ein großes Sommerfest für die Kinder auf Mallorca organisieren.

Wer sich beteiligen möchte, findet unter koelschekraat-hilft.de den Kontakt.

Wie die Übergabe der Spenden ablief, sehen Sie im Video.