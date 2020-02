Neuer Vogel-Führer auf Mallorca, Coronavirus-Protokoll, das römische Palma

Den Wiedehopf erkennen Naturfreunde auf Mallorca vielleicht sofort, aber können Sie eine Mittelmeermöwe von einer Korallenmöwe unterscheiden? Da hilft ein jetzt auf Deutsch erschienener Führer weiter, der zeigt, welche Vögel wann auf Mallorca anzutreffen sind.

Über den kostenlosen "sehr schön gemachten und gut übersetzten 84-seitigen Führer" berichtet MZ-Redakteurin Simone Werner im Report der neuen Ausgabe der Mallorca Zeitung, die seit Donnerstag (13.2.) am Kiosk liegt sowie als E-Paper bequem auf jedes Endgerät heruntergeladen werden kann. Von den 300 auf Mallorca vorkommenden Vogelarten haben Cati Artigues und Toni Muñoz die 60 wichtigsten ausgewählt. Der Report thematisiert zudem die Auswirkungen des Klimawandels auf das Verhalten der Zugvögel - die Ergebnisse der neuesten Vogelzählungen liegen vor.

Über die Verdachtsfälle und den bislang einzigen bestätigten Coronavirus-Fall auf Mallorca haben wir Sie auf der Website aktuell informiert. In der Printausgabe lesen Sie nun ein Interview von MZ-Redakteur Frank Feldmeier mit Jorge Tera von der Gewerkschaft der Angestellten im Gesundheitssystem (SATSE). Wie gehen die Mitarbeiter mit dem Thema um? Dazu passend liefert unser Sprach-Experte Tom Gebhardt das nötige spanische Vokabular, um die neuen Entwicklungen mit Ihrem mallorquinischen Nachbarn zu bereden. Oder wussten Sie schon, was ein "supercontagiador" ist?

Nach dem Rausschmiss von Manager Maheta Molango bei Real Mallorca steckt der Erstligist in der Krise. "Bitte nicht in die alten Muster zurückkehren!", warnt Sportredakteur Ralf Petzold in seiner Analyse "Einer musste eben gehen". Er erklärt, wie es nun weitergeht und wer die möglichen Nachfolger sind.

Dass viele Menschen in Deutschland von einer Arbeit auf Mallorca träumen, zeigt der Boom der Auswanderer-Formate im deutschen Fernsehen. Doch beim Traum vom Arbeiten am Meer und unter blauem Himmel sind auch einige Formalitäten zu beachten. Was Sie bei der Unterzeichnung Ihres neuen Arbeitsvertrags prüfen müssen, erklärt MZ-Redakteurin Lisa Herding.

Unser Spanien-Korrespondent in Madrid, Thilo Schäfer, berichtet in dieser Woche über ein wichtiges Gesetzesprojekt: Spanien will die aktive Sterbehilfe legalisieren. Unter welchen Bedingungen das passieren soll und wie sich die Parteien formieren, lesen Sie ebenfalls in der Printausgabe und im E-Paper.

Eine Doppelseite widmen wir außerdem dem Palma zu Römer-Zeiten. Der Archäologe Bartomeu Vallori hat die Forschung auf den neuesten Stand gebracht und MZ-Redakteur Frank Feldmeier die Orte in Palma gezeigt, wo es noch Spuren der damaligen Zeit zu sehen gibt. Forum statt Kathedrale, Meeresmündung statt Borne - die Zeitreise hält einige Überraschungen bereit. Vor allem: Die römische Siedlung war wohl sehr viel größer als bislang gedacht.

