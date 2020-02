Gute Handwerker auf Mallorca finden, Asphalt-Mafia, Tipps von Touristen-Guides

Gute Handwerker auf Mallorca zu finden, ist mitunter schwierig - so schwierig, dass ein befragter Bauträger gegenüber MZ-Redakteur Johannes Krayer erst gar keine Informationen preisgeben wollte. Zusammen mit den Kollegen Lars Kreye und Ralf Petzold hörte er sich in der Branche bei auskunftsfreudigeren Vertretern um und sammelte wertvolle Tipps. In der neuen Printausgabe - am Kiosk ab Donnerstag (20.2.) oder als E-Paper - finden Sie auf zwei Seiten einen ausführlichen Leitfaden inklusive einer Checkliste. Egal, ob nun der Hahn tropft oder eine ganze Finca saniert werden soll.

Das Parlament ist das Herz der Balearen-Politik. Seit einigen Jahren mit dabei sind auch Politiker von links und rechts außen. MZ-Redakteurin Lisa Herding hat sich die Parlamentsdebatte angehört und sich mit Veteranen sowie Neulingen getroffen. Herausgekommen ist unser Report der Woche mit dem Titel "Haus der Bürger". Dazu gibt es Tipps, wie die Institution am Balearen-Tag am 1. März besucht werden kann.

15 Jahre ist MZ-Redakteur Frank Feldmeier auf der Insel, aber von der Asphalt-Mafia hatte er bislang noch nichts gehört. Ein MZ-Leser berichtete ihm, wie angebliche Bauarbeiter plötzlich bei ihm auf der Finca standen. Sie hätten gerade noch Asphalt von einer Baustelle übrig. Eine haarsträubende Geschichte über falsche Preise, manipulierte Maßbänder und Pfusch, die auch in Deutschland nicht unbekannt ist und als Warnung für alle Finca-Besitzer auf Mallorca dienen soll.

Der deutsche Botschafter in Spanien, Wolfgang Dold, hat erstmals Mallorca besucht. Er macht sich Sorgen um das Image der deutschen Touristen auf der Insel. "Nicht jeder deutsche Urlauber ist ein Sauftourist", stellte der Diplomat im Interview mit MZ-Chefredakteur Ciro Krauthausen klar. Das Gespräch handelt von den ganz kleinen und ganz großen Fragen - Dold vertrat die Bundesrepublik unter anderem in Athen, als auf dem Höhepunkt der Griechenland-Krise 2013 sogar Schüsse auf seine Residenz fielen.

Am 21. Februar ist Weltgästeführertag. Redakteurin Simone Werner hat acht Guides gefragt, welche Orte auf der Insel es verdient hätten, mehr besucht zu werden. Kein leichtes Unterfangen: Viele wollten ihre Tipps erst nicht verraten - damit die Orte nicht bald auch überlaufen sind. Außerdem ging es darum, welche Fragen deutsche Touristen am häufigsten stellen. Die Antworten in Wort und Bild gibt es im E-Paper.

Andrea Keller hat ihr altes Berufsleben im Zahnlabor aufgegeben, um als mobile Hundetrainerin mit einem Wohnwagen durch Spanien zu ziehen. Nach vier Jahren Aus- und Weiterbildung setzt sie auf eine ganzheitliche Erziehung, wie sie MZ-Redakteur Lars Kreye berichtete: Nötig ist dafür nur ein winziges Hilfsmittel.

Alle diese Themen in der neuen Printausgabe und hier als E-Paper. Das Einzelexemplar für alle Endgeräte gibt es schon ab 1,90 Euro, das Monatsabo für 7 Euro, das Jahresabo für 49 Euro. Oder lieber ein Abonnement der gedruckten Ausgabe? Hier finden Sie alle Angebote im Überblick.