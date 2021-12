Es gibt Menschen, die sowohl innen als auch außen erfolgreich sind. Man könnte auch sagen: mit ihrer Leber und ihrer Haut. Es ist nicht einfach, sich gleichzeitig um Haut und Leber zu kümmern. Wenn ein Organ nicht versagt, versagt das andere, oder umgekehrt, vorausgesetzt, dass nicht beide versagen. Aber die Rede ist hier von Leuten, die mit beidem Erfolg haben. Leuten, die sagen, denken, seufzen: „Wenn mein Vater das nur gesehen hätte.“ Sie sitzen in Büros mit Teppichboden und wissen genau, wen sie kritisieren dürfen, wen nicht und wann. Ihre Eingeweide und ihre Außenhaut haben sich geeinigt und sind im Frieden.

Die Haut ist das größte Organ des Körpers. Sie könnte dem Herzen Bedingungen stellen. Das denkt der selbstgefällige Siegertyp, während er vielleicht an einer Tasse Schwarztee nippt, die ihm gerade seine Assistenten gereicht haben. Diese Art von Überflieger hinterlässt oft Leichen auf seinem Weg, an die er jetzt mitleidig und voller Genugtuung denkt. Menschen, die nicht verstanden haben, worum es im Leben geht, arme Teufel, die sein Mitleid erregen, obwohl der Siegertyp zugeben muss, dass er sie gleichzeitig ein wenig beneidet. Wie kann man sich danach sehnen, zu scheitern? Der Gewinner weiß nicht wie, aber er weiß, dass er diese Sehnsucht empfindet.

Der Gewinner hat den Zauberspiegel befragt, wer der erfolgreichste Mensch der Welt ist, und der Spiegel hat ihm gesagt, dass es ein Versager ist, den der Gewinner gut kennt, weil er zu seinem Versagen beigetragen hat. Der Gewinner befindet sich in einem Dilemma, also ruft er seine Untergebenen zusammen und gibt ihnen widersprüchliche Anweisungen, was ihm ein starkes Gefühl von Macht verleiht. Bevor die verwirrten Untergebenen sein Büro verlassen und der Siegertyp erleichtert aufatmet, befiehlt er ihnen noch, ihn nicht zu stören. Dann macht er ein Nickerchen.