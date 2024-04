In der Nacht auf Freitag (26.4.) ist es in Inca in der Inselmitte von Mallorca zu einem verhängnisvollen Feuer in einem Wohnhaus gekommen. Eine ältere Frau starb an den Folgen des Brandes, eine weitere Frau blieb unverletzt.

Wie der Rettungsdienst Samu 061 in einer Veröffentlichung auf X bekanntgab, konnten die Rettungskräfte eine 82-Jährige nur noch tot aus der Wohnung bergen. Die Guardia Civil bestätigte den Vorfall gegenüber der MZ. Feuer bricht gegen 23.30 Uhr aus Nach Informationen des Online-Portals "Crónica Balear" brach das Feuer gegen 23.30 Uhr in einem Haus im Carrer Joan Baptista de la Salle nördlich der Altstadt von Inca aus. Die Feuerwehr wurde alarmiert, weil aus dem ersten Stock des Hauses dichter Rauch hervorquoll. Die Einsatzkräfte verschafften sich Zutritt zur Wohnung der 82-Jährigen, die allerdings bereits tot war. Im Untergeschoss des Hauses lebt die Zwillingsschwester der Toten. Sie konnten die Rettungskräfte weitgehend unverletzt aus dem Haus bringen. Die Frau hatte eine leichte Rauchvergiftung erlitten und konnte an Ort und Stelle behandelt werden. Der Rettungsdienst Samu 061 berichtet von einer weiteren älteren Frau, die ebenfalls wegen einer leichten Rauchvergiftung behandelt werden musste. Die Guardia Civil ermittelt nun, wie es zu dem Feuer kommen konnte.