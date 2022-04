Ich saß an meinem Laptop und schrieb, als ich ein eigenartiges Leuchten auf dem Nagel meines rechten Daumens bemerkte. Als ich genauer hinschaute, stellte ich fest, dass er sich in einen kleinen Fernsehbildschirm verwandelt hatte. Gerade wurde eine Nachrichtensendung ausgestrahlt. Ich war sprachlos. Schnell fand ich heraus, dass ich umschalten konnte, wenn ich meine rechte Augenbraue hochzog, und die Lautstärke erhöhen oder verringern konnte, wenn ich mit dem linken oder rechten Auge blinzelte.

Obwohl die Bilder winzig klein waren, so waren sie doch gestochen scharf. Ich stellte fest, dass ich auch kostenpflichtige Kanäle sehen konnte, ohne ein Abonnement abschließen zu müssen. Mitten in der Nacht wachte ich auf und schaute mir meine Lieblingsserie an, ohne das Bett verlassen zu müssen. Gelegentlich steckte ich meinen Fernsehdaumen in den Mund, denn ich wollte schon immer mal einen Bildschirm ablecken, und ich saugte daran, wie ein Baby. Ich fand heraus, dass Bilder Geschmack haben. Bald konnte ich die verschiedenen Sendungen am Geschmack erkennen.

Mit der Zeit begannen alle Gesichter, die auf dem Nagel zu sehen waren, meinem zu ähneln, und sie gaben mir Befehle, die schwer auszuführen, ja sogar kriminell waren. Ich versuchte, diesen merkwürdigen Fernseher auszuschalten. Vergeblich. Gestern habe ich dann in einem Anfall von Wahnsinn meinen Finger amputiert und in die Biotonne geworfen, aber er muss immer noch angeschaltet sein, denn die Stimmen sind weiterhin zu hören, und ich kann sie auch nicht leiser stellen. Im Krankenhaus sagte ich, es sei ein Unfall gewesen, als ich einen Schinken aufgeschnitten habe, aber sie glaubten mir nicht und riefen die Polizei, der ich die Wahrheit sagen sollte, die sie mir auch nicht abnahmen. Sie sind auf die Müllhalde gegangen, um nach dem fehlenden Glied zu suchen.