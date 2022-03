Es gab eine Zeit, in der so viel Zukunft in der Zukunft lag, dass kaum jemand über die Vergangenheit sprach. Wir ließen die Vergangenheit fast zur gleichen Zeit Vergangenheit sein, als wir aufhörten, unsere Eltern sonntags zu besuchen. Schließlich gehörten sie ebenfalls der Vergangenheit an und bremsten das Rennen in die Zukunft, die sich am Horizont abzeichnete, ab.

Selbst Lyrik, die laut Celaya eine mit Zukunft geladene Waffe war, schien uns veraltet. Nicht, dass die Menschen früher Gedichte gelesen hätten, sie haben noch nie Gedichte gelesen, genauso wie sie noch nie in Malaysia waren, aber sie mögen Geschichten aus exotischen Ländern. Poesie ist exotisch. Das Jahr mit der Lektüre von Blas de Otero zu beginnen, ist ebenso märchenhaft wie eine Reise nach Thailand. Und zweifelsohne lohnender. Es geht allerdings nicht um den unmittelbaren Gewinn. Man muss nicht den Stress am Flughafen oder den Jetlag über sich ergehen lassen. All das ist aufregender (und anstrengender) als in einer Buchhandlung einen Band des Dichters zu kaufen und damit zu Bett zu gehen. Aber Poesie wirkt rückwirkend. Manchmal muss man bis zum Sommer warten, um von einem mitten im Winter gelesenen Gedicht bewegt zu werden. Aber ich bin vom Thema abgekommen, und das Thema ist, dass die Zukunft keine Zukunft mehr hat. Sie ist wie ein Ballon mit herausgelassener Luft, während die Vergangenheit unversehrt ist und nur auf unseren Besuch zu warten scheint. Es gibt immer noch Eltern und sogar Großeltern, die bereit sind, bei allem, was nötig ist, mitzuhelfen. Die Romane von Tolstoi oder Dostojewski, um nur zwei Russen zu nennen, sind da. Ebenso die Lyrik von Celaya oder Otero, den beiden ersten Spaniern, die mir in den Sinn kommen. Wenn wir zu ihnen und zur Philosophie zurückkehren, wird die Zukunft vielleicht auf wundersame Weise wieder aufblühen.