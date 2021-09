Aufatmen auf den Balearen-Inseln: Die zwischen Ibiza und Formentera verunglückte Fähre "San Gwann" ist in der Nacht auf Mittwoch (1.9.) wieder sicher in den Hafen von Ibiza gebracht worden. Die deutsche Reederei FRS hatte der Seefahrtsbehörde am Dienstag den Plan zur Wiederflottmachung der am Samstag auf eine Felseninsel aufgelaufenen Schnellfähre präsentiert.Als die Behörden in Palma de Mallorca dem Plan zustimmte, entschied das Flensburger Unternehmen, ohne weitere Verzögerungen umzusetzen.

Die Operation wurde am Dienstagabend um 22 Uhr eingeleitet und sei "ohne Zwischenfälle" verlaufen, heißt es in einer Pressemitteilung der Reederei FRS. Drei Stunden später, um 1 Uhr morgens, lag die "San Gwann" wieder sicher im Hafen von Ibiza, heißt es in der Mitteilung vom Dienstagmorgen.

Aus bislang nicht öffentlich gemachter Ursache war die Fähre in der Nacht von Samstag (28.8.) auf Sonntag bei der Überfahrt zwischen Ibiza und Formentera auf eine kleine Felseninsel aufgelaufen. Dabei wurden mehrere Personen schwerverletzt. Ein zehnjähriger Junge mit schwerer Kopfverletzung blieb auch am Dienstag auf Intensivstation, schwebt aber nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Ibiza" zufolge nicht in Lebensgefahr. /tg