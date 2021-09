Die letzten Tage des Sommers zeigen sich auf Mallorca wechselhaft. Manchmal ist es trügerisch. Die Vorhersage des spanischen Wetterdiensts Aemet hatte für das Wochenende viel Regen vorgesehen. Im Endeffekt war es in Palma aber auf jeden Fall doch eher schön. Daher ist es fraglich, was man von der Prognose für die kommenden Tage halten soll. Aemet hat erneut eine Warnstufe ausgegeben und spricht von Regen und Gewitter.

Am Sonntagabend soll der Himmel etwas zuziehen. Örtlich kann es leicht regnen. Die Nacht bleibt bei Tiefstwerten von 16 Grad in der Inselmitte - an der Küste ist es ein bis zwei Grad wärmer - mild.

Der Montag startet mit einem Sonne-Wolken-Mix. In den bewölkten Phasen kann es leicht regnen. Am Abend zieht es zu und es kann ungemütlich werden. Starkregen und Gewitter sind möglich. Eine Warnstufe hat Aemet aber nicht ausgegeben. Die Temperaturen bleiben im Vergleich zu den vergangenen Tagen konstant und erreichen Höchstwerte von 28 Grad. Wer in den sonnigen Phasen baden gehen will, kann sich auf eine Wassertemperatur von 26 Grad an der Playa de Palma einstellen. Nachts bleiben die Temperaturen unverändert im Vergleich zum Vortag.

In den Morgenstunden von Mitternacht bis 8 Uhr am Dienstag hat Aemet die Warnstufe Gelb für den Norden, Westen und Süden Mallorcas ausgegeben. Dort soll es zu heftigen Schauern und Gewittern kommen. Gen Abend stoppt der Regen und die Sonne lässt sich auch mal blicken. Der Wind aus nordöstlicher Richtung kann böig wehen. Die Temperaturen sinken. Die Höchstwerte liegen bei 25 Grad in Palma de Mallorca, 23 Grad in Inca und Cala Ratjada. Nachts bleiben die Temperaturen konstant.

Auch am Mittwochvormittag zum Herbstanfang ist die Regenwahrscheinlichkeit in Palma de Mallorca mit 75 Prozent recht hoch. Gewitter und stürmischer Wind sind möglich. Gegen Ende der Woche sind dann auch langsam wieder trockene Tage drin. /rp