Eine Apartmentanlage auf Mallorca ist am frühen Freitagmorgen (26.11.) evakuiert worden, nachdem eine große Mauer auf das Haus gestürzt war. Alle 40 Bewohner der insgesamt 16 in dem Gebäude befindlichen Apartments in Costa de la Calma (Gemeinde Calvià) mussten aus dem Gebäude gebracht werden. Die massiven Mauerteile verursachten schwere Schäden an dem Haus. Das Gebäude musste gesperrt werden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Das Unglück ereignete sich gegen 1 Uhr nachts, als eine etwa 15 Meter hohe und 20 Meter breite Mauer in sich zusammenfiel, die das Gebäude gegen einen Berg absichert. Die gewaltigen Steinblöcke krachten gegen die Fassade des neunstöckigen Hauses im Carrer Bellavista 151 in Costa de la Calma. Zum Unglücksort eilten Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr und der Rettungsleitstelle.

Der Mauereinsturz betrifft die ersten vier Stockwerke, die im Freien liegenden Flure wurden teilweise unpassierbar. Das Haus bleibt bis auf Weiteres abgesperrt, im Lauf des Vormittags wollte sich der Bürgermeister von Calvià, Alfonso Rodríguez, ein Bild von der Lage vor Ort machen. Ob der Mauereinsturz mit den ergiebigen Regenfällen in den vergangenen Tagen in Zusammenhang steht, muss noch untersucht werden. Architekten und Bausachverständige sind an Ort und Stelle. /jk