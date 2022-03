Am Dienstagnachmittag (15.3.) hat das neue Kreuzfahrtschiff "Costa Toscana" im Hafen von Palma de Mallorca einen außerplanmäßigen Halt eingelegt. Die schlechten Wetterverhältnisse hatten die Einfahrt in den Hafen von Valencia verhindert.

Die "Costa Toscana" ist 337 Meter lang und wiegt 186.364 Tonnen. Bis zu 6.600 Passagiere finden an Bord Platz. Das Kreuzfahrtschiff wurde in Finnland gebaut. Im Dezember 2021 lief es vom Stapel und erst am 5. März diesen Jahres begann das mit Flüssiggas betriebene Schiff seine erste Rundfahrt.

Bei der "Costa Toscana" handelt es sich erst um das dritte mit Flüssigerdgas betriebene Kreuzfahrtschiff, das in Palma anlegt. Das erste Schiff war die "AidaNova" von Aida Cruises, das zweite die "Costa Smeralda" von Costa Crosiere. Dieses Jahr wird zudem die Ankunft der "AidaCosma" erwartet.

Letzten Endes stellte sich eine Verbesserung des Wetters ein, sodass das Kreuzfahrtschiff den Hafen von Palma verlassen und in Richtung Palermo in See stechen konnte. /ht