Das Sturmtief Celia hat Mallorca am Donnerstag (17.3.) fest im Griff. Wolken und Regen lassen den Vormittag des St. Patrick's Day auf der Insel gar irisch anmuten. Vereinzelt kommt es im Südwesten und in Palma de Mallorca zu ersten Gewittern mit Schlammregen. Am Nachmittag legt das Wetter nochmal einen Zacken zu. Ab 16 Uhr erwartet der spanische Wetterdienst Aemet im gesamten Inselsüden und im Zentrum Gewitter. Es ist weiterhin viel Sahara-Staub in der Luft.

Saharastaub auf Mallorca: Regierung warnt vor Aktivitäten an der frischen Luft Der Wind bläst stark mit Maximalgeschwindigkeiten von 70 km/h. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt auf der gesamten Insel bei 100 Prozent. Den ganzen Tag über gilt sowohl an der Nordwestküste entlang der Tramuntana als auch an der Ostküste Alarmstufe Gelb wegen hohen Wellengangs. Die Temperaturen erreichen tagsüber maximal 15 Grad. In der Nacht bleibt es temperaturtechnisch weitgehend mild bei 11 bis 13 Grad. Trügerischer Sonnenschein am Freitagmorgen Deutlich freundlicher soll der Freitagmorgen werden. Sowohl in der Bucht von Palma als auch im Inselzentrum und rund um die Bucht von Alcúdia wird ein nur leicht bewölkter Himmel erwartet. Aber der gute Anfang täuscht: Im Laufe des Tages ziehen über der gesamten Insel Wolken auf, es kommt zu vereinzelten Schauern. Der Regen ist weiterhin mit Schlamm versetzt. Die Temperaturen bleiben weitgehend unverändert, in Palma könnten es bis zu 18 Grad werden. Sturmtief Celia bringt Mallorca hohe Wellen und Saharastaub in der Luft Die Alarmstufe Gelb wegen hohen Wellengangs gilt am Freitag den ganzen Tag über sowohl für die Tramuntana-Küste und den Osten als auch für den Norden der Insel. Der Wind weht stark aus Osten und Nordosten. Ein ähnliches Bild bietet der Samstag. Wolken, Regen und Gewitter dominieren den Himmel. Der Wind weht weiter stark, sodass die Alarmstufe Gelb wegen Wellengangs an der mallorquinischen Ostküste erst gegen Abend aufgehoben werden soll. Die Temperaturen bleiben weitgehend stabil. Erst am Sonntagnachmittag sollen sich die Wolken auflösen. Dann könnte ein wenig Wochend-Sonnenschein möglich sein. /pss