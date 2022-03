Mit einer Länge von 362 Metern und einer Kapazität von 6.988 Passagieren ist die "Wonder Of The Seas" das größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Am 9. Mai wird der Koloss der Reederei Royal Caribbean auf seiner ersten Mittelmeer-Rundfahrt in Palma de Mallorca zu bestaunen sein.

Bis Ende Oktober fährt das Schiff - das derzeit noch in wärmeren karibischen Wässern weilt - wöchentlich von Barcelona über Palma, Marseille, Florenz, Rom und Neapel zurück nach Barcelona. Tickets für die siebentägige Rundfahrt gibt es ab 900 Euro. An Bord findet sich unter anderem ein eigener Park mit 20.000 Pflanzen, die höchste Rutsche auf See, ein Surfsimulator, Kletterwände und verschiedenen Attraktionen für Kinder.

Suite mit eigenem Deck

Wer Luxus möchte, bekommt Luxus: Die so genannte "Neighbourhood Suite" verfügt über einen exklusiven Deckbereich zur privaten Nutzung, einen transparenten Swimmingpool mit Barservice und Zugang zu einem eigenen Restaurant.

Die "Wonder Of The Seas" war am Freitag (4.3.) in Fort Lauderdale zu ihrer Jungfernfahrt aufgebrochen. Sie löste damit das Schwesterschiff "Symphony Of The Seas" als größtes Kreuzfahrtschiff der Welt ab. Ende Oktober bricht das Schiff zu einer Transatlantikkreuzfahrt in Richtung Orlando auf, um den Winter wieder in der Karibik zu verbringen.

Begrenzungen am Hafen von Palma

Die Ende Dezember 2021 eingeführten Begrenzungen von Kreuzfahrturlaubern am Hafen von Palma sind erstmal kein Problem für die "Wonder Of The Seas". Laut den Bestimmungen dürfen täglich nur drei Schiffe anlegen, davon nur eins mit einer Kapazität von über 5.000 Passagieren. An 20 Tagen in diesem Jahr wird aber eine Ausnahme gemacht und es dürfen auch mehr sein.

Problematisch könnte es im kommenden Jahr werden: Da werden die Ausnahmetage abgeschafft und es dürfen insgesamt pro Tag nur 8.500 Passagiere von Bord gehen. Das heißt, neben der "Wonder Of The Seas" könnten nur sehr kleine Kreuzfahrtschiffe am selben Tag anlegen. /ht /pss