Ein betrunkener Fahrer hat laut Polizei am späten Samstagabend einen tödlichen Unfall in der Gemeinde Llucmajor verursacht. Der Unfall geschah gegen 23.20 Uhr in S'Estanyol auf der Ma-6015. Der Unfallfahrer war der Polizei zufolge betrunken mit einem BMW unterwegs und kam dabei auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit einem Renault Megane, in dem ein 48-jähriger Mann, eine 33-jährige Frau und drei Mädchen im Alter von 10, 12 und 13 Jahren saßen.

Polizei: Unfallfahrer wegen Verdachts auf fahrlässige Tötung festgenommen Während der BMW-Fahrer unverletzt aus der Kollision hervorging, starb der Fahrer des Renaults noch am Unfallort. Die Frau und die drei Mädchen waren schwer verletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten die Opfer erst aus dem Auto befreien, das dauerte bis in die frühen Morgenstunden. Die drei Mädchen und die Frau wurden daraufhin im kritischen Zustand ins Krankenhaus Son Espases verlegt. Nach einem positiven Alkoholtest wurde der Unfallfahrer wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung festgenommen. /mwp