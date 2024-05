Nach dem überaus sonnigen und warmen Wochenende ziehen in der neuen Woche wieder einige Wolken über die Insel. Der spanische Wetterdienst Aemet hält am Montag (6.5.) Temperaturen von bis zu 29 Grad für möglich, örtlich könnte sogar die 30-Grad-Marke geknackt werden. Der Tag startet zwar in weiten Teilen sonnig oder leicht bedeckt, im Laufe des Nachmittags ziehen von Südosten kommend aber Wolken über die Insel. Es gibt die sehr vage Möglichkeit, dass hier und da auch ein paar Regentropfen niederprasseln. Der Wind weht leicht aus südlicher Richtung und dreht im Laufe des Tages nach Nordosten ab.

So wird das Wetter am Dienstag

Am Dienstag geht die Sonne um 6.49 Uhr auf. In weiten Teilen der Insel wird sie im Laufe des Tages auch zu sehen sein. Allerdings wiederholt sich das Spiel vom Vortag und am Nachmittag ziehen Wolken über Mallorca, die vor allem in der Inselmitte Niederschläge mitbringen. Sogar Gewitter möchte Aemet nicht ausschließen. Die Höchsttemperaturen sinken im Vergleich zum Vortag merklich und erreichen nur noch 23 Grad. An den Küsten kann die Brise gen Nachmittag derweil zwischenzeitlich auch mal steifer ausfallen.

Auch am Mittwoch Regen?

Auch für Mittwoch möchte der Wetterdienst sichergehen und kündigt vorsichtshalber die Möglichkeit von Regen und Gewitter an. Ansonsten aber dürfte die Sonne die meiste Zeit des Tages zu sehen sein. Die Temperaturen steigen im Vergleich zum Vortag leicht an und werden auf etwa 24 Grad beziffert.

Livecams: So sieht es gerade auf der Insel aus

Der Sommer nimmt Fahrt auf

Ab Donnerstag nimmt der anstehende Sommer dann wieder Fahrt auf. Am Himmel sind keine Wolken mehr zu erwarten. Die Regenwahrscheinlichkeit geht auf null herunter. Die Höchsttemperaturen steigen zum Wochenende hin sukzessive auf bis zu 29 Grad – dies vor allem in der Inselmitte um Inca – an, sodass Strandbesuchen und ähnlichen Aktivitäten im Freien nichts im Wege stehen dürfte. Gut eincremen nicht vergessen.