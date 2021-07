Zeit ist Geld. Zudem kann es nervig sein, einem deutschen Beamten den spanische Impfausweis zu erklären, der im Fall von Corona nur ein schlichter A5-Zettel ist. Schneller geht es mit dem internationalen Corona-Zertifikat, dem Certificado Covid Digital (CCD). Dieses verfügt über einen QR-Code, der lediglich gescannt werden muss. Das Attest bescheinigt nicht nur den Pikser, sondern auch eine eventuell überstandene Corona-Erkrankung oder absolvierte Corona-Tests. Seit dem 10. Juni ist es kostenlos auf den Balearen erhältlich, wobei es in der Praxis noch leichte Anlaufschwierigkeiten gibt.

Das balearische Gesundheitsministerium bürgt für die Richtigkeit der Daten. Neben den Behörden dürfen Privatkrankenhäuser und Corona-Testzentren den QR-Code ausstellen – die Kliniken für eine überstandene Krankheit und negative Testergebnisse, Testzentren nur für die Tests. Während Testergebnisse nur wenige Stunden gültig sind, gilt die mit dem CCD attestierte Impfung ein Jahr. Das Zertifikat können deutsche Mallorca-Residenten aber nur erhalten, wenn sie sich in Spanien haben impfen lassen.

Offiziell gibt es laut Website der Gesundheitsbehörde vier Wege geben, um das CCD zu erhalten. Derzeit funktionieren nur drei davon. Am schnellsten geht es über das Patientenportal porpac.ibsalut.es. Dort einfach links auf „Certificado Covid Digital“ klicken. Es öffnet sich eine Seite, die zum Einloggen mit dem elektronischen Zugangsschlüssel cl@ve auffordert. Wichtig hierbei: Der Zugang wird nur gewährt, wenn die cl@ve zuvor persönlich auf dem Amt bestätigt wurde. Wer sich das Passwort über den Videoanruf hat geben lassen, wird abgewiesen - in diesem muss man noch einmal persönlich auf einem Amt erscheinen.

Ist diese Hürde genommen, lässt sich das Zertifikat für Impfung, negativen Test oder überstandene Erkrankung auf Spanisch, Katalanisch und Englisch herunterladen.

Der zweite Weg ist die Beantragung des Zertifikats in ausgedruckter Form (außer für Testergebnisse). Dann muss ein Formular ausgefüllt werden. Wichtig: Wer keine Tarjeta Sanitaria hat, kann das Feld mit deren Nummer unausgefüllt lassen. Zuletzt kann zwischen der Zusendung per Post – die Dauer wird mit zehn bis 15 Tagen angegeben – oder einer Abholung in den drei großen Krankenhäusern (Son Espases, Inca und Manacor) gewählt werden. Das Zertifikat kann Mo.–Fr. von 8– 18 Uhr und Sa. von 9 –14 Uhr abgeholt werden (anderslautende Angaben auf dem Formular sind laut dem Pressespecher von Son Espases falsch).

Seit Freitag (9.7.) ist die Beantragung des Zertifikats auch mit der App Cita Previa GOIB möglich. Diese leitet einen zum Patientenportal weiter, wo wiederum die cl@ve notwendig ist (s.o.). In Kürze soll es das Zertifikat auch an weiteren Ausgabestellen geben.