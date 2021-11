Scharfe Küchenhelfer

Wer die handgefertigten Messer von Campins in Consell (Carrer d’Alcúdia, 75) erwirbt, unterstützt ein Handwerk, dessen Ursprünge in dem Dorf auf das Jahr 1890 zurückgehen. Seit 2015 ist Campins der einzige Messerladen in dem Ort mit langer Messertradition. Es gibt dort sowohl extra Messer zum Schneiden von z. B. Sobrassada als auch normale Küchenmesser. Die „cuchillos“ gibt es sowohl einzeln (ab 13 Euro) als auch im Set (ab 65 Euro). cuchilloscampins.com /sw