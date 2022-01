Mitarbeiter der „privaten Sicherheitsdienste“ (las empresas privadas de seguridad) nennen wir meistens los vigilantes de seguridad oder los guardias de seguridad. Umgangssprachlich ist auch mal von den seguratas die Rede. Wer am Strand Wache schiebt, um auf die Badenden aufzupassen, also ein „Rettungsschwimmer“ heißt auf Spanisch socorrista. Aber es gibt auch noch einen älteren etwas aus der Mode gekommenen Ausdruck für „Wache schieben“, „Aufsicht führen“ oder vielleicht treffender ausgedrückt „Schmiere stehen“, der jetzt wahrscheinlich – dank Corona – eine Renaissance erleben wird: hacer centinela.

Wache halten

Im Wörterbuch finden wir als Übersetzung für centinela die Ausdrücke „Wächter“ oder „Wachtposten“. Die Wendung estar de centinela wird mit „Wache halten / haben“ übersetzt und hacer de centinela mit „Schmiere stehen“ (bei einem Streich oder einer Straftat). Trotz der Schreibweise mit „c“ ist das Substantiv centinela eigentlich mit dem Verb sentir (spüren, fühlen, wahrnehmen) verwandt. Wir könnten also auch von einem „Lauscher“, einem „Aufpasser“, einer „Aufsicht“ oder einem „Späher“ sprechen.

Diese Wachsamkeit wird jetzt in Bezug auf die Corona-Pandemie aktuell. Bislang wird ja jeder Covid-19-Fall einzeln gemeldet (reportado), nach Möglichkeit per PCR-Test geprüft (verificado por prueba PCR), statistisch erfasst (registrado estadísticamente) und nach internationalen Standards veröffentlicht (notificado / publicado según los protocolos internacionales). Also: ¡Todo un lío! (Ein Riesenaufwand!)

Das Virus bleibt

Auf Dauer soll sich das aber ändern. Das Virus bleibt (el virus se queda), wird aber aufgrund der erhöhten Immunisierung der Bevölkerung (la mayor inmunización de la población) durch Impfung (por vacunación) oder Kontakt mit dem Virus (por exposición al virus) weniger gefährlich (menos peligroso) und fortan daher eher wie eine Grippe (la gripe) behandelt. Die Medien sprechen bereits von der gripalización del coronavirus (Grippisierung des Coronavirus).

Und hier kommt die eingangs erwähnte centinela ins Spiel: Von der vigilancia universal de la covid (komplette Überwachung von Covid) soll man nach und nach (paulatinamente) auf das System der centinela umstellen. Deutsche Fachleute sprechen von „surveillance“ oder – eingedeutscht – von „Surveillance-Systemen“. Es geht also nicht mehr um eine sehr aufwendige Einzelfall-Erhebung der Pandemie, sondern um die eine kritische Überwachung und statistische Einschätzung zur Verbreitung der Krankheit in ihren verschiedenen jährlich wechselnden Varianten.