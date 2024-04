Leserfragen: Wo kann ich in der Nähe der Playa de Palma eine Weinprobe besuchen?

Hallo an das Team, wir (vier Ehepaare im Rentenalter) sind erstmalig auf Mallorca. Wir suchen in der Nähe der Playa de Palma eine Weinprobe, um Mallorca-Weine zu probieren. Hätten Sie einen Tipp für uns? (Egon S., per E-Mail)

Direkt an der Playa de Palma wird es schwierig sein, eine Weinprobe mit Mallorca-Weinen zu bekommen. Die meisten der sogenannten catas de vino finden direkt in den Weingütern, den bodegas, statt. Und diese befinden sich vor allem im Inselinneren. Sie können sich beispielsweise auf der Website tapdevi.com darüber informieren, welche Angebote es an welchen Orten auf der Insel gibt. In der Altstadt von Palma etwa bietet De Avinae Fine Wine & Spirits Merchants Weinproben an.

Wo Spanisch lernen?

Guten Tag, im vergangenen November las ich in Ihrer Zeitung von einer empfehlenswerten Sprachschule in Palma. Ich hatte daraufhin den Online-Test gemacht und leider von der Schule nie etwas gehört. Wie war der Name der Schule? (Ottilia C., per E-Mail)

Ich kann in unserem Archiv im November keinen Artikel über eine Sprachschule finden. Allerdings gibt es in Palma tatsächlich einige Sprachschulen, angefangen von der öffentlichen Escuela Oficial de Idiomas und den Angeboten des Institut d’Estudis Baleàrics bis hin zu Kursen an der Balearen-Universität UIB oder auch den Lernzentren des städtischen Servicio de Educación de Personas Adultas (SMEA). Darüber hinaus gibt es zahlreiche private Sprachschulen, wie etwa Berlitz oder Akzent. Die Adressen finden Sie im Internet.

Wachablösung am Königspalast

Ich habe gelesen, dass immer am letzten Samstag im Monat die Wachablösung vor dem Königspalast Almudaina stattfindet. Ich war am Samstag da, und es hat keine Wachablösung stattgefunden. Die nette Dame am Eintritt des Königspalastes sagt, dass diese bereits am Freitag stattfand. Ich habe mich geärgert. Könnten Sie den genauen Termin noch einmal bekannt geben? (Hans K., per E-Mail)

Das tun wir gerne. Tatsächlich findet die Wachablösung inzwischen immer am letzten Freitag im Monat mittags um 12 Uhr statt.

Leser fragen die MZ

