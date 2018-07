Wo ist Götze? Die MZ sucht auch in Palma de Mallorca

Mario Götze in Palma? Wieso nicht? In Puerto Portals, Port d'Andratx, Porreres und an der Playa haben wir den Fußballprofi nicht gefunden. Vielleicht sind Städtetrips auch eher sein Ding. Shoppen, schlemmen und Sightseeing – dafür ist Mallorcas Hauptstadt Palma schließlich perfekt. Wir starten am Touristenspot Nummer eins – der Kathedrale am Parc del Mar.

Vielleicht hat einer der Straßenkünstler Götze gezeichnet, das wäre ja wie gemalt! „Nein, wer ist das überhaupt?", fragt Künstler Marco Soto. Der nette Mann mit dem Strohhut guckt sich seine Bilder aber noch mal alle genau an, schüttelt dann mit dem Kopf. „Das ist der einzige Sportler, den ich gezeichnet habe", sagt er und zeigt auf Rafael Nadal. Knapp daneben ist auch vorbei.

Probieren wir unser Glück bei Fußball-Kennern. Zwei kleine Jungs in blauen Barcelona-Trikots kommen uns entgegen. Die Brüder erkennen den deutschen WM-Helden von 2014 nicht. Na gut, sie kommen auch aus England. Vor vier Jahren waren sie auch noch zu klein und in diesem Jahr war Götze schließlich nicht im WM-Kader. Sei's drum. Da hinten trägt doch einer ein Deutschlandtrikot?!

Der blonde Louis aus Berlin hat den Götze gesehen, allerdings in einer Dokumentation im Fernsehen. Darum ist er jetzt auch ein Experte und weiß, warum das ganz gut war, dass der Götze nicht zur WM gefahren ist: „Der Druck nach dem Siegtor bei der letzten WM wäre zu groß gewesen." Aha, danke schön, die Nächsten, bitte.

Ein paar Meter weiter auf dem Passeig des Born lassen sich vier gebräunte Schönlinge in Tank-Tops fotografieren. Mal sehen, was die so auf dem Kasten haben. „Ich glaube, auf der Straße würde ich Götze gar nicht erkennen", sagt der Münchener Toni. „Aber seine hübsche Freundin würde ich direkt erkennen", sagt sein Kumpel, grinst sich eins und klopft sich auf die Schenkel. Rote Karte! Götze und seine Ann-Kathrin wollten doch jetzt auf Mallorca heiraten. Darum wollten wir ja auch mit ihm reden.

Na gut: Seit Montag muss Götze beim BVB trainieren, nächste Woche fliegt er zum Trainingslager in die USA, er ist wahrscheinlich wirklich nicht mehr auf Mallorca unterwegs. Und falls er doch hier war, hat er sich hervorragend versteckt – Chapeau! Wir halten trotzdem die Augen auf. Und unsere neuen Freunde bestimmt auch.