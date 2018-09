Real Mallorca zieht in die nächste Pokalrunde ein

Nach vielen Jahren der Abstinenz steht Real Mallorca mal wieder in der dritten Pokalrunde. Die Mallorquiner haben am Dienstag (11.9.) Oviedo mit 1:0 im Stadion von Son Moix rausgekegelt. Das große Interesse an der Partie war nicht vorhanden.

Da die Copa del Rey im Gegensatz zum DFB-Pokal keinen finanziellen Anreiz bietet, ist der spanische Pokal für die Zweitligisten meist nur ein besseres Freundschaftsspiel. Denn die Erstligisten steigen erst zwei Runden später ein und gegen die Ligakonkurrenz will niemand eine Verletzung riskieren.

So haben beide Trainer am Dienstag auf ihre Reservisten gesetzt. In einem spärlich besetzten Stadion versuchten die Akteure auf dem Rasen, nicht über ihre eigenen Beine zu stolpern. Da das meist jedoch nicht gelang, war das Spiel schwer verdaubare Kost. Mit großer Präzision passten die roten Spieler den Ball zu den blauen und die gaben ihn freundlicherweise wieder her.

Nach einer torlosen ersten Hälfte erlöste Ferran Giner die Zuschauer mit dem 1:0 fur Real Mallorca per Flachschuss. Dass RCD-Angreifer Stoichkov vorher geschubst hatte, hatte der Schiedsrichter glücklicherweise übersehen. Denn bei einem Unentschieden wäre das Spiel in die Verlängerung gegangen. Die restliche Spielzeit passierte nichts mehr.

Für einen Einsatz beim nächsten Ligaspiel am Sonntag (16.9.) auswärts gegen Elche hat sich keiner der Reservisten empfohlen. Dafür bekommen sie in der nächste Pokalrunde wieder eine Chance. /rp