Zweite Niederlage in Folge für Real Mallorca

Real Mallorca musste Sonnabend (15.12.) seine zweite Niederlage in Folge wegstecken. Gegen Sporting de Gijón verlor der Inselclub mit 0:1. Nach einem Torwortfehler schoss der Brite Nick Blackman in der 58. Minute das Siegtor. Sechs gelbe Karten wurden in der Partie vergeben, vier davon kassierten Spieler von Real Mallorca. Bereits am letzten Sonntag verlor Real Mallorca zu Hause gegen FC Málaga mit 1:2. Am nächsten Freitag spielt Real Mallorca im Son-Moix-Stadion gegen Nàstic.

Atlético Baleares konnte sich am Sonntagsspiel in Son Malferit mit 1:0 gegen Badalona durchsetzen. Torschütze war Rubén González, er verwandelte in der achten Minute mit dem Kopf.