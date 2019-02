Atlético Baleares baut seine Tabellenführung aus

Fußball-Drittligist Atlético Baleares darf weiter vom Aufstieg in die Segunda División träumen. Der Club des deutschen Eigentümers Ingo Volckmann besiegte am Sonntagnachmittag (24.2.) die zweite Mannschaft des FC Barcelona daheim im Stadion von Son Malferit mit 1:0. Durch den Sieg baut Atlético Baleares seine Tabellenführung auf drei Punkte vor Villarreal B aus. Der Club aus der Region Valencia kam am Samstag (23.2.) nicht über ein 3:3 gegen Peralada hinaus.

Der Sieg der Hausherren um Trainer Manix Mandiola ging in Ordnung. Die Gastgeber waren über die 90 Minuten die deutlich aktivere Mannschaft und erspielten sich mehrere Chancen. De la Espada nutzte eine Konfusion in der Abwehr der Katalanen in der 31. Minute zum Tor des Tages, als er einen Ball aus wenigen Metern unbedrängt einschieben konnte.

Am Sonntag (3.3.) muss Atlético Baleares wieder in die Fremde reisen. Beim katalanischen Club Olot wollen die Mallorquiner dann ihre Tabellenführung verteidigen. /jk