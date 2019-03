Mallorca-Liebhaber Jim Ratcliffe kauft Radteam Sky

Das Radteam Sky wird auch über die Saison hinaus existieren. Wie der Club am Dienstag (19.3.) mitgeteilt hat, wurde mit dem Chemiekonzern Ineos ein neuer Sponsor gefunden. Gründer und Vorstand der Firma ist Jim Ratcliffe, der auch auf Mallorca ein Haus besitzt.



Sky hatte im vergangenen Dezember seinen Rücktritt vom Radsport nach Saisonende angekündigt. Mit Ratcliffe wurde nun ein Sponsor gefunden, der die Touren-Sieger Geraint Thomas und Chris Froome bezahlen kann und will. Die Sportler twitterten schon begeistert, dass sie weiter für das Team fahren können.





So excited that we as riders and staff will be able to continue on together for 2020 and beyond. Looking forward to continued success as Team INEOS! ?

Massive thanks to everyone involved in keeping this special group of people together ? https://t.co/s1sYV6j9l8