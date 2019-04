Real Mallorca holt Punkt in Soria

Ral Mallorca hat am Sonntag (14.4.) einen Punkt im Auswärtsspiel in Soria geholt. Durch das Unentschieden bleibt der Zweitligist weiter auf einem Play-off-Platz.

In einem - man muss es so deutlich sagen - erbärmlichen Fußballspiel konnten beide Teams jeweils ein Duseltor erzielen. Numancia ging nach acht Minuten durch Marc Mateu in Führung. Seinen Freistoß hätte RCD-Keeper wohl locker gefangen, wenn nicht der Mallorquiner Joan Sastre mit einer Kung-Fu-Einlage dummerweise den Ball ins eigene Netz befördert hätte.

Lange sah es danach aus, dass Real Mallorca das Spiel verlieren würde. Denn die Mallorquiner versuchten es nicht einmal mit einem Torschuss. In der letzten Minute wurden sie dann von den Gastgebern eingeladen. Nach einer Flanke von Lago Júnior spielte ein Verteidiger sekundenlang Pingpong mit den Ball zwischen seinen Füßen, ehe Salva Sevilla dazwischenging und zum Ausgleich traf.

Mit 55 Punkten steht Real Mallorca auf dem fünften Platz, sechs Punkte fehlen zu einem direkten Aufstiegsplatz. Im Stadion von Son Moix geht es am Samstag (20.4., 20 Uhr) gegen Rayo Majadahonda. /rp