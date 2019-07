Alle wollen eine Dauerkarte für Real Mallorca

Chaos bei der Erneuerung der Dauerkarten für Fußball-Erstligist Real Mallorca. Nach dem Aufstieg in die Primera División ist - für den Club offenbar völlig überraschend - das Interesse an einer Saisonkarte rapide angestiegen. Am Montag (8.7.), dem ersten Tag der Frist für die Erneuerung, bildeten sich bereits ab 6.30 Uhr morgens lange Schlangen vor dem Eingang am Stadion von Son Moix. Die Schalter öffneten erst um 9.30 Uhr, allerdings waren die Verantwortlichen mit dem Andrang komplett überfordert.

Der Club verteilte Nummern an die wartenden Fans, allerdings gingen diese bei 300 aus. Und so verteilte man einfach noch einmal die Nummern 1 bis 300, was dazu führte, dass jede Nummer doppelt ausgegeben war. Da auch die Anzeigetafel, mit der die Menschen aufgerufen werden sollten, bei Nummer 10 den Geist aufgab, endete die Sache in einem heillosen Chaos. Die Schlange löste sich auf, und es bildete sich eine große Menschentraube. Jeder versuchte nur noch, an den Ticketschalter zu gelangen.

Viele Dauerkarteninhaber beschlossen daraufhin zu gehen und an einem anderen Tag wiederzukommen. Die wartenden Menschen machten ihrem Ärger Luft und schimpften, dass es sich bei der Organisation um die eines Entwicklungslandes handle. Am Nachmittag kehrte dann Normalität ein. Die Neuankömmlinge konnten ohne große Schwierigkeiten ihre Dauerkarte erneuern. Am Dienstag (9.7.) werden nun zunächst die Fans vorgezogen, die am Montag nicht an die Reihe kamen.

Wer seine Dauerkarte erneuern will und sich das Chaos am Ticketschalter nicht antun möchte, kann auch ganz bequem im Internet seine Karte erneuern. Neubestellungen sind dann ab dem 8. August möglich. /jk