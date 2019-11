Lionel Messi und Sergio Agüero trainieren auf Mallorca

Die argentinische Nationalmannschaft wird ab Montag (11.11.) ein kurzes Trainingslager auf Mallorca abhalten. Drei Trainingseinheiten sind auf der Insel geplant. Fans können so Lionel Messi, Paulo Dybala oder Sergio Agüero sehen.

In der Länderspielpause bestreitet Argentinien Testspiele gegen Brasilien in Saudi Arabien und Uruguay in Israel. Es ist geplant, dass die Argentinier am Sonntagabend (10.11.) nach Mallorca kommen.

Am Montag und Dienstag starten die Trainingseinheiten um 17 Uhr auf dem Trainingsgelände Son Bibiloni von Real Mallorca. Die ersten 15 Minuten des Trainings sind öffentlich. Am Mittwoch wird zwei Mal trainiert, die Türen bleiben aber zu.

Dass die Argentinier auf Mallorca trainieren, kommt nicht ganz überraschend. Schließlich lebt Trainer Lionel Scaloni in der Gemeinde Calvià. /rp