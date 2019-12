Real Mallorca nach Heimpleite in akuter Abstiegsnot

Wer auswärts keine Punkte holt, sollte zumindest daheim ordentlich punkten. Das ist Real Mallorca am Samstag (30.11.) nicht geglückt. Die Mallorquiner verloren im Stadion von Son Moix mit 1:2 gegen Real Betis aus Sevilla.

Trainer Vicente Moreno überraschte und ließ den angeschlagenen Lago Júnior und den Mallorquiner Joan Sastre, sonst unumstrittene Stammkräfte, auf der Bank. Betis, das selbst eine grottige Saison bislang spielt, überrannte die Insulaner in der ersten Hälfte. Der sonst so starke Mittelfeldspieler Baba zeigte sich überfordert. Erst holte er den Weltmeister Nabil Fekir von den Beinen, Joaquin verwandelte den fälligen Elfmeter (5.), danach ließ er dem Franzosen zu viel Platz, der diesen für einen gelungenen Fernschuss nutzte (33.).

Dafür ließ Moreno Baba in der Pause in der Kabine und setzte mit Lago Júnior alles auf die Offensive. Es entwickelte sich eine wilde Partie, in der es auf und ab ging. Trotz vieler Torchancen fiel nur ein weiterer Treffer. Lago Júnior verwandelte einen Elfmeter in der 54. Minute. Danach vergab der Ivorer den Ausgleich aus kurzer Distanz.

Die Highlights:

Real Mallorca belegt nun den 17. Platz, der geradeso noch über der Abstiegszone liegt. Doch bis zu dieser hat der Inselclub nur einen Zähler Vorsprung. Und ob es am Samstag (7.12., 21 Uhr) mit dem ersten Auswärtszähler klappt, ist mehr als fraglich. Denn dann geht es nach Barcelona ins Camp Nou. /rp