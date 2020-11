Atlético Baleares verliert daheim kurz vor Schluss

Die Rückkehr in den Liga-Alltag hatte man sich bei Fußball-Drittligist Atlético Baleares anders vorgestellt: Die Mannschaft von Trainer Jordi Roger unterlag am Sonntagnachmittag (22.11.) daheim gegen San Sebastián de los Reyes mit 0:1. Damit holte das Team des deutschen Eigentümers Ingo Volckmann nur einen der letzten neun Punkte.

Nach einer dreiwöchigen Zwangspause wegen zahlreicher Corona-Infektionen im Team hatte Atlético Baleares Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden. Trainer Roger konnte zuvor nur ein paar Mal mit der Mannschaft trainieren, so dass die Vorbereitung alles andere als optimal war. In der ersten Halbzeit kamen die Hausherren nur zu einer nennenswerten Torchance. Die Gäste spürten im Lauf der Zeit, dass die Heimelf an diesem Tag zu knacken sein würde.

In der zweiten Halbzeit kam Atlético Baleares etwas aggressiver aus der Kabine und erarbeitete sich einige Chancen, darunter zwei aberkannte Tore. Beim ersten stand Vinicius klar im Abseits, beim zweiten durch Orfila soll zuvor ein Atlético-Akteur den Ball mit der Hand gespielt haben. Und so nutzte San Sebastián in der 89. Minute dann doch noch eine Torchance zum 0:1-Endstand. Einen schönen Konter verwertete Ofoli zum Tor des Tages.

Mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Niederlagen bleibt Atlético Baleares im Mittelfeld der Tabelle stecken. Am Mittwoch (25.11.) wartet um 12 Uhr bereits das Nachholspiel bei Real Madrid Castilla. /jk