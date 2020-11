Real Mallorca verpasst Sprung an die Tabellenspitze

Fußball-Zweitligist Real Mallorca hat am Sonntagnachmittag (22.11.) den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Im Verfolgerduell kam das Team von Trainer Luis García Plaza gegen Sporting Gijón nur zu einem torlosen Unentschieden. Zu keinem Zeitpunkt überzeugte der Inselclub beim tristen 0:0 gegen den Verfolger Sporting Gijón. Aber das Remis hält die Asturier zumindest in der Tabelle auf Abstand.

In der ersten Halbzeit sah Real Mallorca kaum Land gegen die Asturier. Ein ums andere Mal kamen die Gäste gefährlich vor das Tor der Hausherren, Torhüter Manolo Reina musste mehrfach in höchster Not eingreifen. Real Mallorca dagegen präsentierte sich höchst ideenlos, oft scheiterte bereits der Spielaufbau am Pressing von Gijón.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeber zunächst besser ins Spiel und tauchten mehrfach vor dem Tor der Asturier auf, ohne allerdings für wirkliche Gefahr zu sorgen. Und je mehr Minuten vergingen, desto stärker wurden die Gäste wieder. In der 71. Minute strich ein Schuss von Pedro Díaz am Außenpfosten vorbei. Mehr Chancen gab es dann nicht mehr.

Mit dem Unentschieden bleibt es spannend in der Zweiten Liga. Spitzenreiter Espanyol Barcelona führt die Rangliste mit einem Punkt Vorsprung auf Mallorca an, einen Zähler dahinter kommt Leganés, und wieder einen Punkt dahinter steht nun Sporting Gijón. Die nächste Partie für Real Mallorca ist bereits für Mittwoch (25.11.) auswärts in Cartagena angesetzt. /jk