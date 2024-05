Polizei auf Mallorca verhaftet Mann, der 185.000 Euro vom Konto eines Verstorbenen plünderte

Beamte der Nationalpolizei haben in Palma einen Mann festgenommen, der 185.000 Euro von den Bankkonten eines 2019 verstorbenen älteren Mannes gestohlen haben soll. Der Verdächtige soll das Haus des Senioren vor dessen Tod betreten haben, um dort Bauarbeiten durchzuführen, und die Gelegenheit genutzt haben, um mehrere Bankkarten und Dokumente zu stehlen.

Auslöser für die Ermittlungen war eine Anzeige des Sohnes des Verstorbenen. Dieser Mann, der in den letzten Jahren keine Beziehung mehr zu seinem Vater gepflegt hatte, erklärte, dass er nach dessen Tod im Jahr 2019 zahlreiche Bewegungen auf den Bankkonten festgestellt hatte. Vor allem in der zweiten Jahreshälfte 2022 wurden fast täglich Abhebungen von jeweils 1.000 Euro vorgenommen, immer an denselben beiden Geldautomaten in der Stadt.

Keine Erklärung für die Kontoaktivitäten

Der Sohn erklärte, er habe keine Erklärung für diese Kontoaktivitäten, zumal sein Vater bereits von drei Jahren verstorben war. Der Gesamtbetrag des abgehobenen Geldes belief sich auf 185.000 Euro. Aufgrund des langen Zeitraums, in dem der Ankläger nichts von seinem Vater gehört hatte, wusste er nichts von etwaigen persönlichen Beziehungen oder Freundschaften, die eine Erklärung für die Abhebungen hätten liefern können.

Eine Einheit der Nationalpolizei begann daraufhin mit einer mühsamen Ermittlung, um zu klären, wer der Urheber der Abhebungen war - und ob dieser irgendeine Art von rechtmäßigem Zugang zu den noch aktiven Konten besaß. In diesem Zuge führten die Beamten eine Inspektion in der Wohnung des Verstorbenen durch, wo sie Indizien fanden, die zum Verdächtigen führten. Offenbar hatte der Mann über eine Baufirma Arbeiten im Gebäude durchgeführt und diesen Zugang ausgenutzt.

Schlüssel und Bankkarten in der Wohnung gefunden

Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Verdächtigen fanden die Polizisten verschiedene belastende Gegenstände: Schlüssel zur Wohnung des Verstorbenen, auf dessen Namen lautende Dokumente und eine der für die Abhebungen verwendeten Karten. Nach Abschluss der Ermittlungen wurde der Mann als mutmaßlicher Täter eines gewaltsamen Raubüberfalls und eines Betrugsdelikts verhaftet. /bro