Real Mallorca holt einen Punkt in der Fremde

Real Mallorca hat beim Auswärtsspiel am Dienstagabend (14.5.) gegen Osasuna ein 1:1-Unentschieden geholt. Sollte Konkurrent Cádiz am Mittwoch gegen den FC Sevilla verlieren, wäre der Klassenerhalt auch rechnerisch eingetütet.

Es war ein munteres Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Real Mallorca vergab eine gute Möglichkeit in der Anfangsphase und geriet kurz darauf in Rückstand. Die Abwehr klärte einen hohen Ball in die Mitte. Moncayola bedankte sich und traf aus der Distanz flach in die Ecke nach 14 Minuten.

Im zweiten Durchgang war es umgekehrt. Osasuna verpasste das 2:0 und köpfte einen Eckball direkt in die Füße von Sergi Darder. Nun war es der Mallorquiner, der per Aufsetzer in die linke Ecke schoss. Es war das erste Tor des 8 Millionen Euro-Neuzugangs für den Inselclub.

Was Real Mallorca noch zum Klassenerhalt in der ersten Liga fehlt

Der Punkt ist am Ende leistungsgerecht. Real Mallorca hat nun sieben Punkte Vorsprung auf Cádiz und den letzten noch offenen Abstiegsplatz. Schon jetzt ist der Klassenerhalt fast sicher. Für einen Abstieg müsste Real Mallorca die verbliebenen zwei Spiele verlieren (darunter gegen den bereits feststehenden Absteiger Almería) und Cádiz müsste alle drei noch ausstehenden Spiele gewinnen. Theoretisch könnten Cádiz auch zwei Siege und ein Unentschieden reichen, dafür müssten die Andalusier aber noch 13 Tore in der Tordifferenz aufholen. Das ist unwahrscheinlich, aber deswegen wäre Real Mallorcas Klassenerhalt am Mittwoch nur bei einer Pleite von Cádiz sicher.