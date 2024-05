In einem Frage-Antwort-Spiel auf Instagram hat ein Follower Mallorca-Auswanderin Peggy Jerofke gefragt, ob das Thema "Hochzeit" bei ihr und Steff Jerkel eigentlich nie im Raum gestanden hat. Am Montag (13.5.) antwortete die Mutter einer Tochter darauf, dass sie und Jerkel sogar verlobt waren. Der MZ hat Jerofke verraten, wieso es dennoch nie dazu gekommen ist, dass beide geheiratet haben.

Verlobung stand unter keinem guten Stern

"Wir hatten uns an meinem 39. Geburtstag im Skiurlaub verlobt", erzählt Jerofke der MZ. So ganz genau könne sie sich gar nicht mehr an die Situation erinnern. "Es war, glaube ich, gar nicht am Abend. Er hatte mich im Hotelzimmer gefragt, bevor wir losgegangen sind", so Jerofke. Die Verlobung habe unter keinem guten Stern gestanden, gibt sie ebenfalls zu. "Zweimal den Verlobungsring verloren, einmal wiedergefunden, beim zweiten Mal leider nicht", kommentiert die Mutter einer Tochter nur. Nach der Auswanderung nach Mallorca habe das Paar nur noch gearbeitet, ein Restaurant nach dem anderen aufgemacht. Fürs Heiraten blieb da keine Zeit.

Erneuter Antrag vor Trennung

Gegenüber der MZ gibt Jerofke zudem zu, dass sie wisse, dass Steff Jerkel ihr vor der Trennung Ende 2022 noch einmal einen Antrag machen wollte. Doch so weit kam es nicht. Nach über 24 Jahren trennten sich Jerofke und Jerkel, standen sich aber weiterhin sehr nahe, machten etwa gemeinsam mit Tochter Josephine Urlaube. Vor einigen Wochen war in der Vox-Sendung "Volle Kraft voraus – Die Kreuzfahrt-Doku" bekannt geworden, dass die Auswanderer, die sich Ende 2022 getrennt hatten, wieder ein Paar sind.

Kommt es doch noch zur Hochezeit?

Ob die beiden nach dem großen Revival nun doch noch heiraten? "Keine Ahnung. Es ist eigentlich das einzige, was bei uns noch fehlt. Ansonsten haben wir jetzt alles, was man dafür braucht", so Jerofke.

Peggy Jerofke und Steff Jerkel hatten sich 1998 in Arenal kennengelernt. 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Betriebe in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Im März 2018 wurde dann per künstlicher Befruchtung Tochter Josephine geboren. Im Mai 2021 eröffneten die Auswanderer an der Promenade von Cala Ratjada das Lokal "Tiki Beach". Dieser Tage, vermutlich am Freitag (17.5.), wird Steff Jerkel zudem nach einem über ein Jahr lang dauernden Umbau sein Lokal "Sharky's" eröffnen.