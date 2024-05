Badeunfall auf Mallorca: Mann stirbt nach Rettungseinsatz vor der Küste von Llucmajor

Ein Mann in den Dreißigern ist am Samstagnachmittag (18.5.) auf Mallorca gestorben, nachdem ihn Rettungskräfte vor der Küste von Llucmajor aus dem Meer geholt hatten. Der Vorfall ereignete sich gegen 17 Uhr in Cala Vella, in der Nähe des Hotels Delta. Der Mann ist offenbar beim Schwimmen ertrunken.

Beamte der Ortspolizei von Llucmajor und des Zivilschutzdienstes retteten das Opfer zunächst aus dem Wasser. Ein Arzt, der sich vor Ort befand, begann mit Wiederbelebungsmaßnahmen. In der Zwischenzeit wurden die Seenotrettung (Salvamento Marítimo) und die Feuerwehr von Mallorca mobilisiert, um den Verunglückten ins Krankenhaus zu bringen. Schließlich wurde der Mann mit dem Helimer-206-Hubschrauber direkt nach Son Espases geflogen.

Beamte der Ortspolizei beim Einsatz in Llucmajor. / DM

Der Mann starb nach Ankunft im Krankenhaus

Er befand sich bereits in sehr kritischem Zustand, als die Rettungskräfte ihn an Land gebracht hatten und erlag schließlich kurz nach der Ankunft im Krankenhaus Son Espases der Schwere seiner Verletzungen. /bro