Real Mallorca setzt Ausrufezeichen im Aufstiegskampf

Abdón Prats erzielte die Führung per Elfmeter. Foto: DM

Real Mallorca hat sich im Aufstiegskampf wieder ein kleines Polster erarbeitet. Der Zweitligist hat am Sonntag (21.2.) mit 2:0 das Spitzenspiel gegen Almería gewonnen.

Es wäre eine spannende Woche für die Fans gewesen, wenn denn Zuschauer in die Stadien kommen könnten. Im Visit Mallorca Estadi spielten binnen einer Woche die drei besten Teams der zweiten Liga. Nach der Pleite gegen Espanyol Barcelona mussten die Mallorquiner direkt wieder Zuhause ran. Auf der Insel ist das Team bezwingbar, alle vier Saisonniederlagen gab es hier.

Das Spiel gegen Almería startete wenig spektakulär. In der ersten Halbzeit gab es kaum Torchancen in einer ausgeglichenen Partie. Kurz vor dem Pausenpfiff durften die Mallorquiner jubeln. Der Schiedsrichter entschied auf ein Handspiel, den fälligen Elfmeter verwandelte Abdón Prats. Besonders ärgerlich für Almería, das kurz zuvor eine dicke Chance zur Führung vergab.

Die Gäste drängten mit jeder Minute mehr auf den Ausgleich, die großen Chancen waren aber weiter Mangelware. Mallorca schonte die Nerven, indem das Team den zweiten Treffer in der 68. Minute nachlegte. Salva Sevilla vollendete eine schöne Kombination.

Mallorca spielte die restliche Partie recht souverän runter. Almería hatte zwar Möglichkeiten für einen Anschlusstreffer, konnte diese aber nicht nutzen.

Durch den Sieg sind die Mallorquiner an die Tabellenspitze zurückgekehrt. Der Inselclub hat zwei Punkte Vorsprung auf Espanyol Barcelona und fünf Punkte Vorsprung auf den Dritten Almería, der nach derzeitigem Stand für den Aufstieg in die Play-offs müsste. Zusätzlich zum Vorsprung hat Real Mallorca nun auch den direkten Vergleich gegen Almería gewonnen. Sollten beide Teams am Ende der Saison punktgleich sein, stünden die Mallorquiner über den Südspaniern.

Weiter geht es für die Mallorquiner am Sonntag (28.2.) mit der Auswärtspartie gegen Logroñes. /rp