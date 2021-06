Dominic Thiem tritt bei den Mallorca Championships an

Das Aufgebot für das Debüt der Mallorca Championships bekommt prominenten Zuwachs. Dominic Thiem hat seine Zusage für das Rasenturnier in Santa Ponça (19. bis 26. Juni) gegeben. Der Österreicher ist derzeit Vierter der Weltrangliste und amtierender Sieger der US Open.

Bei den derzeit laufenden French Open in Paris, wo der 27-Jährige 2018 und 2019 jeweils das Finale erreicht hatte, war für Thiem überraschend bereits in der ersten Runde gegen den Spanier Pablo Andujar Endstation. „Nach dem frühzeitigen Aus in Paris wäre die Pause bis Wimbledon sehr lange gewesen. Das Turnier in Mallorca ist eine perfekte Gelegenheit, um mir vor Wimbledon noch zusätzliche Matchpraxis zu holen. Ich freue mich, bei der Premiere dieses Rasenturniers mit dabei zu sein", wird Thiem in einer Pressemitteilung zitiert.

Thiem hat vom Veranstalter, dem Österreicher Edwin Weindorfer, eine von drei Wildcards für die Teilnahme erhalten. Die zwei weiteren sind noch offen. Zugesagt haben bislang unter anderen der Tennis-Rüpel Nick Kyrgios, der Mallorquiner Jaume Munar oder der Deutsche Jan-Lennard Struff. Karten für das Turnier gibt es im Internet (hier klicken). /rp