Mallorcas Olympia-Teilnehmer haben bislang noch nicht für die ganz großen Erfolge gesorgt. Für einige Athleten sind die Spiele nach einem Kurzeinsatz schon wieder vorbei.

Zu den großen Hoffnungen auf eine Medaille zählte Mario Mola. Bei der WM ist der dreifache Weltmeister stets vorne dabei. Bei den Olympischen Spielen läuft es für den Triathleten aber einfach nicht. Der Mallorquiner wurde in Tokio am Sonntag (25.7.) nur Zehnter. "Ich habe um jeden Platz gekämpft. Ich habe alle gegeben und bin zufrieden, dass ich mich nicht hängenlassen habe", sagte er nach dem Rennen den Kameras.

Mit einem lachenden und weinenden Auge kann der Schwimmer Joanllu Pons seine Teilnahme sehen. Hunderte Fans schauten auf der großen Leinwand in Sóller zu, als sich der Mallorquiner ins Becken warf. Pons gewann zwar mit einer Zeit von 4:12.67 Minuten seinen Durchlauf im Halbfinale über die 400 Meter Freistil am Samstag, konnte sich aber nicht für das Finale qualifizieren, da acht Schwimmer schneller waren. Immerhin hat der Mallorquiner mit der Zeit nicht nur einen persönlichen, sondern auch einen spanischen Rekord aufgestellt.

Obwohl es ihre ersten Olympischen Spiele waren, gehörte auch die Radfahrerin Mavi García zum erweiterten Favoritenkreis. Beim Straßenrennen in Tokio am Sonntag war aber nur der zwölfte Platz drin. "Es war ein seltsames Rennen. Die großen Teams haben nicht zusammengearbeitet und das Peloton war langsam unterwegs", sagte sie im Anschluss.

Eine ordentliche Leistung hat der Turner Nicolau Mir gezeigt. In der Punktewertung war er der Zweitbeste im spanischen Team, das aber das Finale verpasste.

Eine Medaille könnte für den Schwimmer Hugo González drin sein. Er qualifizierte sich über die 100 Meter Rücken für das Finale, das in der Nacht auf Dienstag ausgetragen wird.

Spaniens Fußballer konnten am Sonntag einen 1:0-Sieg gegen Australien holen. Die Vorlage zum Treffer gab der Mallorquiner Marco Asensio. Die Spanier führen mit vier Punkten ihre Gruppe an. Weiter geht es am Mittwoch gegen Argentinien. /rp