Es war ein Spiel ohne nennenswerte Torchancen und erst recht ohne Treffer: Die Mannschaft von Atlético Baleares legte am Sonntagmittag (3.4.) in Palma de Mallorca ein schlappes 0:0 gegen die Gäste von Cornellà hin. Damit sind die Drittligisten nun auf dem 15. von 20 Plätzen.

Es waren nicht viele Zuschauer ins Stadion in Palma de Mallorca gekommen - und das, obwohl der Verein unter dem deutschen Vorsitzenden Ingo Volckmann zuvor Eintrittskarten an all jene verschenkt hatte, die im Fanshop etwas kauften. Und die, die trotz des schlechten Wetters auf den Rängen ausharrten, pfiffen die Spieler zum Ende des Spiels enttäuscht aus. Ein paar Siege würden der Mannschaft gut tun, um in den verbleibenden acht Spieltagen nicht doch noch auf die Abstiegsplätze zu rutschen. Doch gegen die katalanischen Gäste aus Cornellà blieb dies verwehrt. Die Mannschaften trennten sich 0:0.

Am kommenden Sonntag (10.4.) spielt Atlético Baleares um 12 Uhr im südspanischen Algeciras. /somo