Die nächste Woche in CalviàCalvià lädt zu einem Wechselspiel aus Sonne und Wolken ein, während sporadische Regenschauer für eine frische Brise auf der beliebten Baleareninsel sorgen. Mit Temperaturen, die sich um die behaglichen Mittelwerte der Jahreszeit einpendeln, bleibt die Stimmung auf Mallorca trotz der abwechslungsreichen Wetterlage ausgelassen und lebendig.

Wetterübersicht für Calvià: Bequeme Temperaturen und wechselhafte Himmel

Am Donnerstag, den 19. April 2024, ereilen uns nur wenige Wolken am Himmel über Calvià, die uns milde 16°C bescheren und einen sanften Wind mit sich bringen, der mit etwa 8 km/h weht. Es ist ein perfekter Tag, um die Insel in ihrer natürlichen Schönheit zu genießen, vor allem, wenn die Sonne um 5:06 Uhr aufgeht und erst um 18:31 Uhr untergeht.

Mit dem Freitag kommt eine leichte Zunahme der Bewölkung, was jedoch den Genuss der Insel bei anhaltend angenehmen 17°C nicht mindert. Mit einer reduzierten Windstärke von etwa 5 km/h dürfen sich Einheimische und Besucher gleichermaßen über einen entspannten Tag freuen.

Das Wochenende leitet der Samstag mit aufgelockerten Wolkenfeldern ein. Temperaturen verweilen bei angenehmen 16°C, und auch wenn der Wind auf 6 km/h ansteigt, bleibt das Wetter freundlich genug für entspannte Freizeitaktivitäten.

Der Sonntag lässt mit einem leicht bewölkten Himmel und mäßigen Temperaturen von 12°C nicht den besten Eindruck zurück, doch die Wolkendecke bietet auch Schutz vor allzu intensiver Frühlingssonne.

Den Beginn der neuen Woche markiert der Montag mit leichten Regenschauern, die die Möglichkeit geben, das belebende Nass des Mittelmeerraums zu erfahren. Die Temperaturen liegen dabei bei gemütlichen 14°C.

Am Dienstag erwartet die Inselbesucher weiterer leichter Regen, der aber mit Temperaturen von 15°C und Windstärken von bis zu 13 km/h schnell vergessen werden kann. Es ist die ideale Gelegenheit, einige der Innenräume Mallorcas zu erkunden.

Das Wetter klart am Mittwoch auf, um einen strahlend klaren Himmel zu präsentieren. Die Temperaturen heben sich auf wohlige 16°C und der Wind bleibt mit 5 km/h sanft, ein Vorbote für einen herrlichen Frühlingstag.

Am Donnerstag schließt die Woche mit bedeckten Himmeln, jedoch mit der höchsten Temperatur der Woche von beflügelnden 18°C. Es steht ein weiterer Tag bevor, an welchem die malerische Natur und die Kultur der Insel in vollen Zügen genossen werden können.

Während die Tage in Calvià voranschreiten, bleibt die Luftfeuchtigkeit meistens moderat, und der Luftdruck zeigt keine bedeutenden Schwankungen, was auf eine stabile Wetterlage schließen lässt.

Empfehlung für die kommende Woche

Nutzen Sie die kommenden Tage für ausgedehnte Spaziergänge, Kulturerlebnisse und vielleicht eine gemächliche Fahrt entlang der Küste. Auch wenn der eine oder andere Regenschauer durchzieht, ist das Wetter perfekt dazu geeignet, das facettenreiche Frühlingsklima auf Mallorca zu genießen.

