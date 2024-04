Während das europäische Festland mit wechselhaften Frühjahrsbedingungen zu kämpfen hat, darf sich die malerische Stadt Petra auf Mallorca im Glanz strahlend schönen Wetters sonnen. Die nächsten sieben Tage versprechen idyllische Szenen, wenn das Thermometer stets an der 20-Grad-Marke kratzt und weiter steigt.

19. April 2024: Ein Diamant am Himmelszelt Das Wetter in Petra begrüßt uns am 19. April 2024 mit einem klaren Himmel sowie einer angenehmen Temperatur von 19°C. Mit einem sanften Wind von 5 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 34% versprechen Wettergötter perfekte Bedingungen für jegliche Außenaktivitäten. Nicht zu vergessen ist der Luftdruck von 1014 hPa, der für ein stabiles Wohlbefinden sorgt.

20. April 2024: Sonnengruß mit Freizeitcharme Am Folgetag setzt sich das ideale Frühlingswetter fort. Ein wolkenloser Himmel begleitet uns taktvoll in den Tag, während das Thermometer auf 21°C klettert. Mit einer leicht erhöhten Windgeschwindigkeit von 6 km/h bleibt es jedoch weiterhin frühlingshaft mild. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 29% und gibt Anlass zu längeren Spaziergängen am Strand oder im Hinterland Petras.

21. April bis 26. April: Wärmendes Wetter sorgt für Sommerfeeling Zwischen 21. und 26. April erwartet Petra eine stabile Schönwetterphase. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 18°C und dem sommerlichen Hoch von 30°C am 25. April. Der Wind hält sich behutsam zurück, sodass kaum Störungen der Serenität am klaren Himmel zu erwarten sind. Einzelne Wolken am 25. April tun der Stimmung keinen Abbruch; vielmehr sorgen sie für malerische Sonnenuntergänge.

Das Wetter in Petra bleibt auch nachts vorteilhaft, ohne dass mit größeren Temperaturschwankungen gerechnet werden muss. Die Geringfügigkeit der Bewölkung und der mäßige Wind ermöglichen gerade passionierten Sternbeobachtern oder Romantikern unter dem Sternenhimmel unvergessliche Nächte.

Wir in Petra stellen uns also auf eine Woche voller Sonnenschein und blauem Himmel ein, was zu langen Nachmittagen in den Cafés der Altstadt oder zu ausgedehnten Touren durch die umliegenden Naturschönheiten Mallorcas einlädt.

Wetteraussichten in Petra: Ein Paradies für Besucher und Einheimische

Der April zeigt sich auf Mallorca von seiner allerbesten Seite und empfiehlt Petra als Top-Destination für alle Urlauber und Inselliebhaber. Nutzen Sie das fantastische Wetter, um Mallorca in seiner vollen Pracht zu erleben – Südländisches Flair, warme Tage und klare Nächte warten auf Sie!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.4.2024, 01:49:53. +++