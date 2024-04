Das malerische Dorf Alaró bietet seinen Einwohnern und Besuchern mit Beginn der neuen Woche pures Frühlingswetter. Ein klarer Himmel und angenehme Temperaturen von 18°C laden am 19. April 2024 zu Aktivitäten unter der mallorquinischen Sonne ein. Mit einem leichten Wind von gerade einmal 7 km/h bleibt das idyllische Flair ungestört.

Wolkenspiele über Alaró: Temperaturen klettern weiter nach oben

Eine zarte Wolkendecke zieht am 20. April auf und beschert uns mit Höchstwerten von 21°C den bisher wärmsten Tag der Woche. Die relative Luftfeuchtigkeit und der Luftdruck deuten auf stabiles Frühlingswetter hin, was das Herz jedes Mallorca-Liebhabers höherschlagen lässt.

Mitte der Woche: Das Wetter nimmt eine Wendung

Die Bewölkung verdichtet sich am 21. April, und die Temperaturen sinken auf gemäßigte 15°C. Das gesamte Wetterbild ändert sich mit überzogenem Himmel und erhöhter Luftfeuchtigkeit, was auf die bevorstehenden Niederschläge hindeutet.

Leichter Regen bringt Abkühlung nach Alaró

Vom 22. bis 24. April bietet Alaró seinen Bewohnern einen kleinen Vorgeschmack auf die April-Wetterkapriolen. An diesen Tagen rechnen wir mit leichtem Regen und Temperaturen zwischen 12 und 16 Grad Celsius, die uns eine willkommene Abkühlung bescheren.

Rückkehr des Sonnenscheins zum Wochenende

Die Wetterachterbahn findet in den letzten Tagen der Woche ihren Höhepunkt mit einer Rückkehr zu freundlicheren Bedingungen. Die Temperaturen steigen ab dem 25. April wieder an, erreichen 18 bis 20°C und werden begleitet von einer leichten Bewölkung und moderaten Winden, die das perfekte Milieu für die vielfältigen Outdoor-Aktivitäten auf Mallorca bieten.

Wetteraussichten für das Wochenende in Alaró

Das Wochenende in Alaró wird von überwiegend bedecktem Himmel dominiert. Am 26. April, einem Samstag, erwartet uns ein Tag unter wolkenverhangenem Himmel mit einem Höchstwert von 20°C, ideal für diejenigen, die dem Alltagsstress entfliehen und in die Natur eintauchen möchten.

