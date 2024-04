Das Quarzen der Vögel vermengt sich mit dem Duft frischer Frühlingsblumen und dringt durch das geöffnete Fenster – der April auf Mallorca zeigt sich von seiner abwechslungsreichen Seite. Sehen wir uns die Wettervorhersage für Sant Joan in der nächsten Woche genauer an.

Sonniger Start in Sant Joan

Am 20. April 2024 erwacht Sant Joan unter einem klaren Himmel. Die Temperaturen erreichen angenehme 19°C, ideal für einen Spaziergang an der frischen Luft. Leichter Wind aus nordöstlicher Richtung sorgt für eine angenehme Brise, während die Luftfeuchtigkeit bei 36% liegt. Ein perfekter Tag, um die Natur der Insel zu erleben.

Bewölkung und sanfte Temperaturen

Die Wolkendecke verdichtet sich am 21. April, und wir akzeptieren gemäßigte 17°C bei einem ruhigen Wind. Die ideale Gelegenheit, um die kulturellen Angebote von Sant Joan zu erkunden, ohne Hitzestrapazen zu befürchten.

Regenschauer am Wochenende

Das Wochenende hält einige Feuchtigkeit bereit: Am 22. April werden wir von „heftigen Regenfällen“ und kühleren Temperaturen um 11°C überrascht. Gut, dass die mallorquinische Architektur und heimelige Cafés Schutz und Wärme bieten.

23. April: Leichter Regen lässt die Insel erblühen, während das Thermometer auf 14°C klettert – perfekt für einen Besuch der Wochenmärkte.

Leichte Besserung zum Wochenschluss

Der 24. April bringt wenige Wolken und verspricht eine angenehme 17°C. Eine willkommene Aufheiterung, um die Vorzüge der Insellage zu genießen.

Anschließend folgt ein regnerisches Intermezzo: 25. und 26. April konfrontieren uns mit mittlerem bis leichtem Regen und Temperaturen von 9°C bis 13°C. Doch ist auch dies Teil des mallorquinischen Frühlingszaubers.

Nasskalt aber hoffnungsvoll

Am 27. April bleibt es bei kühlen 9°C, und der leichte Regen kündet bereits den nahenden Mai an – die Zeit der Wiedergeburt und des Aufbruchs in Mallorcas Flora und Fauna.

Die Sonnenauf- und -untergänge verlagern sich beständig nach vorne, letztendlich ein sicheres Zeichen für die baldige Ankunft längerer Tage und wärmerer Abende, die zum Verweilen einladen.

Fazit der Wetterwoche in Sant Joan

Die kommenden sieben Tage auf Mallorca präsentieren sich in Sant Joan reich an Variationen. Sie bieten uns zahlreiche Möglichkeiten, den Frühling in seiner ganzen Vielfalt zu genießen, sei es unter der Sonne, unter Wolken oder inmitten der belebenden Niederschläge.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.4.2024, 01:48:36. +++