Die Frühlingssonne scheint in Campos, Mallorca, zu triumphieren, doch ein paar Regenschauer mischen sich in die kommenden Tage, um für Abwechslung zu sorgen. Die Wetterlage präsentiert sich vielfältig, was Sonnenliebhaber und Freunde der frischen Tropfen gleichermaßen beglücken dürfte. Tauchen Sie mit uns ein in die Wettertrends der nächsten Woche, damit Sie bestens auf die mallorquinischen Frühlingstage vorbereitet sind.

Wetterhighlights der Woche

Angefangen mit einem leichten Regenschauer am 19. April, der das Thermometer auf angenehme 24°C klettern lässt, setzt das Wetter in CamposCampos ein positives Zeichen für die kommenden Tage. Der Wind hält sich mit 4km/h sanft zurück, während die Luftfeuchtigkeit mit 70% für ein erfrischendes Erlebnis sorgt.

Klarer Himmel und Beginn einer warmen Phase: Am 20. und 21. April dominieren strahlend blauer Himmel und Sonnenschein das Wettergeschehen. Mit Temperaturen von 25°C und einer sanften Brise erwartet die Besucher und Bewohner von Campos ideales Wetter für Outdoor-Aktivitäten.

Temperaturanstieg setzt sich fort: Ab dem 22. April zeigt sich das Thermometer von einer noch heißeren Seite. Es klettert auf bis zu 27°C und bietet eine perfekte Gelegenheit, die Strände und die Natur Mallorcas in vollen Zügen zu genießen.

Heißer Höhepunkt der Woche: Am 23. April erreichen wir den wärmsten Tag mit 30°C, begleitet von einem leichten Regenschauer, der für eine kurze Abkühlung und eine prickelnde Frische sorgt.

Die folgenden Tage prägen weiterhin klare Himmel und warme Temperaturen. Selbst wenn am 25. und 26. April wieder ein wenig Niederschlag erwartet wird, bleibt das Wetter in Campos freundlich und einladend mit Höchsttemperaturen von 28 bzw. 26°C.

Wochenendausblick für Campos

Das bevorstehende Wochenende in Campos verspricht ,mit leichten Regenschauern und sonnigen Perioden, den perfekten Mix aus Erfrischung und Wärme. Bei Temperaturen, die sich um die hochzwanziger Mark bewegen, können Einwohner und Urlauber die Inselidylle genießen. Nicht vergessen: Trotz einigen Regentropfen, die Sonnencreme sollte stets zur Hand sein, um die Haut vor den intensiven UV-Strahlen zu schützen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.4.2024, 01:28:59. +++